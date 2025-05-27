利物浦英超勝利巡遊車撞球迷致47人傷　警方：非恐怖襲擊｜有片

英國警方5月26日表示，他們接到報告稱，英超球隊利物浦當日為慶祝聯賽奪冠，在市中心舉行的勝利巡遊期間，一輛汽車撞倒了「大批行人」，傷者遍及各年齡層。來自利物浦地區得53歲英國白人男司機被捕，動機仍在調查。警方料屬獨立事件，與恐怖主義無關，亦料並無同黨。救護服務部門表示，事件造成47人受傷，其中27人送院，兩人傷勢嚴重。消防部門稱，有4名傷者是在車底被救出。



英超賽會及球隊愛華頓發聲明致哀，向所有傷者和受影響者致以深切慰問。球隊利物浦稱為傷者祈禱，會繼續配合警方等部門跟進事件。



▼網上流傳汽車衝撞途人畫面▼



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目擊者稱私家車突然加速

英國BBC報道，事發於傍晚約6時，一輛汽車撞向群眾，距離利物浦球隊的巴士駛過約10分鐘。汽車撞向人群後未有停下，但遭大批民眾追趕包圍，其後在人潮中停下，有車窗被打破。

BBC休假記者Dan Ogunshakin表示，當時正在利物浦觀看遊行，突然注意到一輛救護車在人群中駛過，認為救護車正在救治某人。 然後他發現救護車前面有一輛灰色汽車，「突然很多人開始圍住它」。隨後私家車倒車，然後「突然加速向前」直衝人群。

▼網上流傳汽車衝撞途人畫面▼



路透社報道，社交媒體上一段未經證實的影片，據稱記錄了過程。影片顯示一輛灰色大轎車衝向街道兩旁的大批球迷，但似乎一度避開人群最密集的區域。隨後大批警察包圍了該輛車，畫面中有些人躺在路上。

警方在聲明中表示，該車已停在現場，一名男子已被拘留。路透社攝影師稱，街上停著多輛救護車，附近的消防車搭起了帳篷。

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事發時數千球迷夾道慶祝 施紀賢關切

在發生汽車撞人事故前不久，載著利物浦球員和教練的開篷巴士駛過市中心，受到數以千計球迷夾道歡迎。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，現場畫面令人震驚，他正在不斷了解事件的最新進展，並感謝警方和緊急服務部門的迅速反應。 內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）也形容，事件可怕及令人震驚。