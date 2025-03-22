別有意思？泰國便衣警身穿利物浦球衣　逮捕穿紐卡素球衣毒販

泰國警方3月20日在甲米府拘捕一名涉嫌販毒男子，當時疑犯身穿英超球隊紐卡素的球衣，泰國便衣警察則是身穿利物浦球衣展開逮捕行動，引起輿論注意。在數天前的英格蘭聯賽盃決賽上，紐卡素剛以2比1擊敗利物浦奪冠，不少網民稱這次拘捕行動「搞笑」，笑指如替利物浦「扳回一城」。



2025年3月20日，多名泰國便衣警察身穿利物浦球衣，拘捕一名涉嫌販毒、身穿紐卡素球衣的男子，事後警方指「我們不少人是利物浦球迷」（甲米府區政府FB專頁）

數名身穿利物浦球衣的泰國便衣警察3月20日到達33歲疑犯Aphichat Nayaw工作的肉丸檔口，展開拘捕行動，並查獲總共600粒、分成3包的甲基安非他命（methamphetamine）藥片。

疑犯涉嫌以每包9000泰銖（約2072港元）價格售賣毒品，據《太陽報》指，若果罪名成立，他將面臨長期監禁甚至是死刑，具體取決於他持有的毒品數量。

在他被捕後，多名穿上利物浦球衣的泰國警察還與他「大合照」。

2025年3月20日，身穿利物浦球衣的泰國便衣警察到甲米府一檔口展開拘捕行動，一名涉嫌販毒、身穿紐卡素球衣的男子被捕（甲米府區政府FB專頁）

領導行動的地區警長Preecha Saingthong表示，他和大多數同事都是利物浦支持者，「當然我觀看了聯賽盃決賽，我不會錯過的。」

他指雖然對利物浦在決賽失利感到遺憾，但稱沒有特別難過，因為「利物浦已贏得這獎盃10次，而紐卡素70年來沒有贏得獎盃」。

在數天前的3月16日，紐卡素在聯賽盃決賽以2：1擊敗利物浦奪冠，是紐卡素自1955年後再奪本土盃賽冠軍，也是他們近56年來首奪主要賽事錦標。