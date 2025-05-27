Google搜尋市佔率跌破90%創十年新低　 Elon Musk：將被AI取代

傳統搜尋引擎正遭受AI人工智能所帶來的巨大挑戰，據網站流量分析工具StatCounter的數據顯示，Google搜尋的市佔率目前已跌破 90%，創下近10年新低。國際區塊鏈諮詢集團（International Blockchain Consulting Group）創始人Mario Nawfal在社交媒體上分享相關數據和看法，他提到：「當你可以直接使用Grok獲得重點，為何還要用搜尋引擎找尋網絡資料？」Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）5月25日於社交平台轉發了這篇文章，並說：「AI將取代一般搜尋。」



StatCounter數據指出，Google搜尋的市佔率在 2024年底一度降至89.34%，並在今年2月短暫回升至 90.15%，惟翌月再次下跌至89.71%，目前也一直低於90%。這一情況在過去10年是從未發生過。

雖然，Google目前仍以壓倒性優勢領先Bing與Yahoo等競爭者，但AI搜尋工具如ChatGPT、Grok和Perplexity等，正在快速改變使用者習慣，蠶食其壟斷地位。

面對市佔率下滑和AI競爭，Google已於今年5月推出「AI Mode」功能，轉型為對話式搜尋介面，試圖應對ChatGPT、Perplexity等AI搜尋工具的挑戰。相較於傳統搜尋結果，此功能可讓AI模分析搜尋的問題，並且持續與用戶對話，進一步理解、處理多個搜尋主題，透過這樣的深度搜尋功能，能夠查看數百種不同的搜尋結果，然後透過AI推理模型在幾分鐘內對問題提供更符合需求。

不過，根據Seer Interactive的研究，該功能導致自然搜尋點擊率下跌高達70%，同時還影響了內容提供者的流量與收入，或掀起另一波爭議。