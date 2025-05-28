第3屆UN海洋會議即將尼斯登場　冀為海洋集資、公眾掃盲

全球有超30億人生計依靠海洋，然而海洋現在卻岌岌可危。據研究，每年有超800萬噸塑料最終流入海洋，三分之一的魚類資源遭過度捕撈，海洋酸化、海平面上升和海洋生態系統的破壞也正加劇。



由法國與哥斯達黎加（Costa Rica）共同主辦的「第三屆聯合國海洋會議（UNOC3）」在此背景下，將於6月9日至13日在法國尼斯舉行。繼17年紐約的UNOC1和22年里斯本的UNOC2，UNOC3將成為2025年外交和環境議程的核心，屆時預計將有百位國家元首和政府首腦出席。



法國海洋大使兼法國總統UNOC3特使Olivier Poivre d'Arvor在5月27日舉行的UNOC3亞洲區簡介會上稱，即將在6月到來的UNOC3有一個非常明確目標：我們需要通過具體行動來保護海洋。

被嚴重忽視的海洋

法國2015年舉辦的第21屆聯合國氣候變化大會（COP21），促成全球氣候領域最具代表性的《巴黎協議》的通過，給氣候變化帶來人們的關注。然而，公眾對於海洋的關注相較氣候則少得可憐。

與會一名外交消息人士說：「聯合國共有17個可持續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），然而，保育海洋生態的這一SGD第14項目標得到的資金卻是最少，幾乎無人關注。而我們希望改變這種情況。」 他亦提到，今年UNOC3開始前，會先在摩納哥舉行2日的藍色經濟與金融論壇，目的就是為海洋籌資，這也是UNOC3優先事項之一。

特使Olivier Poivre d'Arvor則指人們其實對海洋的了解甚少。而該如何保護那些我們不夠了解甚至不知道的事情？「我們將從最重要的事情開始，從了解海洋開始，」Olivier Poivre d'Arvor說。

法國總統UNOC3特使Olivier Poivre d'Arvor（右2）去年8月曾訪港。左一為法國駐港澳總領事杜麗緹（Christile Drulhe）女士。（法國駐香港總領事館提供）

傳播與海洋科學相關的知識也成為UNOC3的另一優先事項，以增強公眾對海洋認識。

Olivier Poivre d'Arvor此外也提及，UNOC3之所以重要，還因為它是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後的首次聯合國峰會。「我想說，這很好地證明在海洋問題上，有一種令人驚訝的多邊主義。」