中美貿易戰｜美國「交易的藝術」 VS. 中國「鬥爭的藝術」

中美大幅下調關稅，這一結果超出預期。特朗普（Donald Trump, 又譯川普）第一任期的貿易戰，可以稱之為1.0版本，拜登四年基本上是在做版本延續；特朗普第二任期，中美來到2.0版本，首次交鋒從4月2日「全球宣戰」開始，到5月12號日內瓦會談，中美2.1版本更新，雙方90天內各自下調關稅115%。儘管不少商品關稅仍然在20%甚至40%以上，但局面無疑被盤活了。



中方這次的應對可圈可點，策略和手段都比1.0版本有了很大的從容感，這背後是一個容易被忽略的事實：中國其實為了應對「脱鈎」級的局面惡化，已經準備了足足七年時間，而針對這次2.0版本的鬥爭，也做了一系列的大量準備工作，包括對美國貿易決策團隊的風格、節奏、底牌的研究和預判。

當然，中美貿易戰必然會是一個反復的長期鬥爭過程，目前按下了暫停鍵，更有必要來複盤一下中美交鋒2.1版本里的方法、策略。

特朗普施壓的藝術

在本輪交鋒剛開始，特朗普一上來就不出意料祭出了老手段——極限施壓（Maximum Pressure）。「極限施壓」早在80年代裏根政府時期，就被當時的美國貿易副代表萊特希澤（Robert Lighthizer）用來對付日本，他在談判現場把文件折成紙飛機、然後扔向日本人的典故廣為流傳，讓他喜提「導彈人」稱號。而在中美1.0版本時期，這一手段也被用來對付中國。

但在特朗普政府裏，最熟練使用「極限施壓」的其實還不是萊特希澤，而是特朗普本人。在他成為總統前的漫長從商生涯裏，他最喜歡在重大的商業交易中，用一種前所未有的強硬手段，通過威脅、訴訟、圍攻或其他極端舉措，來施加巨大壓力，迫使對手做出讓步，屢試不爽。特朗普在70年代操作的「君悦酒店交易案」、90年代運作美國大西洋城賭場都是這一套。而後，他就把這套恐嚇威脅的打法帶進了白宮，在第一任期裏就頻繁使用。

2025年4月10日，美國華盛頓白宮，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受訪問。（Reuters）

而且特朗普團隊裏除了萊特希澤外，其他成員比如蓬佩奧（Mike Pompeo）、納瓦羅（Peter Navarro）和博爾頓（John Bolton）等也都形成了「一言不合就掀桌子」的霸凌風格。比如蓬佩奧是對伊朗實施「極限施壓」的主要策劃者，納瓦羅是對華最極端的大頭鷹，而博爾頓在威脅委內瑞拉時，直接在記事本上寫「美國出兵5000」，並故意讓記者拍到。

但，這套「極限施壓」的策略奏效了嗎？伊朗、朝鮮、俄羅斯都是「極限施壓」的對象，但結果一目瞭然。「極限施壓」唯一起作用的對象，就是美國附庸國，尤其是加拿大和墨西哥。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

在中美1.0版本的貿易對抗中，特朗普的這一風格在剛開始也讓中國極為不適應。但幾輪交手過後，中國對這一套路基本上摸的一清二楚——這一招連伊朗和朝鮮這種國家都不起作用，更何況是用來對付中國？所以在2.1版本中，中方先把「極限施壓」兩個單詞給貼在了對方腦門上，然後反覆強調——「既想跟中國談判，又想搞極限施壓是行不通的」。在日內瓦談判中也事先聲明：先把關稅給收回去，中美才有談的基礎。這一策略取得了良好效果。

一個對比來看，「極限施壓」對美國的附庸國最有用。本輪關稅大戰中日本率先妥協，但在中美達成協定後卻傻眼了。根據《紐約時報》的報道：「在日本，商界領袖和政府官員對特朗普政府放棄對華關稅、同時繼續對日本等貿易逆差小得多的盟友徵收懲罰性關稅，感到難以置信和憤慨。」

而在4月2日，特朗普在所謂「解放日」向全球加稅，絕大多數國家都先後屈服，只有中國敢於頂着不斷升級的威脅，無視這套「極限施壓」。其實也只有中國搞懂了一個道理：跟特朗普對抗你不一定贏，但屈服你就一定輸。中美達成協議後，《大西洋月刊》對特朗普做了非常精準的總結：他渴望臣服，但害怕衝突。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮東廳與日本首相石破茂舉行聯合記者會。（Reuters）

掌握「鬥爭」的主動權

相較於特朗普第一任期「極限施壓」還能起到些作用，第二任期直接就踢到了鐵板上。中國是如何做到？如何佔據了主導位置？

這還得先看特朗普重返權力的王座，心懷怨念的特朗普迅速展開了對拜登的報復，並借馬斯克DOGE這把刀不斷捅進民主黨腹地，深知：只要民主黨再次掌權，他的家族會被一直清算。

因此，掐死民主黨在2028年大選的任何勝算，是他第二任期的首要任務。加之上任後的100天裏，特朗普連續遭遇了俄烏調停失利、政府效率改革受阻、股匯債三殺等一系列重挫，這導致其支持率下跌到了39%，創下了自1945年以來上任100天的總統支持率的最低紀錄。在跟全球的關稅戰爭開啟後，美國的通脹預期在不斷抬頭，同時消費者信心也在不斷下降。「內憂」不斷，再加上中國的堅決反擊，層層追加，讓局面開始朝着特朗普最害怕的方向發展下去，這是他現階段無法承受的。

2025年2月14日，美國紐約，美國蛋荒嚴重，圖為當地一間商店中的顧客排隊搶購雞蛋。（Getty）

在4月30日的記者會上，有人質疑關稅戰會讓美國超市貨架變空時，特朗普回應：「一個健康快樂的美國小女孩可以只擁有2個娃娃，而不是30個。」在主持人的追問下，他改口：「我只是說，他們不需要每人30個娃娃，他們可以有3個。」這番言論馬上被美國媒體單獨摘出來，遭到了廣泛的批評。因此，特朗普急於達成交易，防止真的出現孩子買不到玩具的局面，否則民主黨一定會借題發揮，進一步削弱他的政治優勢。

就此，特朗普的弱點暴露了：特朗普是無法陷入跟中國的關稅持久戰的。而這一弱點，其實早已公開暴露給了全世界，自然也被中國這邊清晰地洞察到了。在反擊中非常重要的一點，就是：不能給特朗普任何單方面宣佈「贏」的機會。

其實特朗普早在《交易的藝術》(The Art of the Deal)這本書裏，就寫過一條談判鐵律：「在一筆交易中，你能做的最糟的事情就是顯得急於達成交易。這會讓對方聞到血腥味，那你就死定了。」但顯然，為了自己能夠連續宣佈「贏」，特朗普把類似「怎麼還不來電話啊」的急切，寫在了自己的臉上。

特朗普1987年為自己打造「做Deal專家」形象而出版的《交易的藝術》（The Art of the Deal）（Amazon.com）

所以特朗普自曝其短，在交易當中已經處於劣勢。當然，僅僅如此，是不足以成功的。毛澤東說過：「打掃乾淨屋子再請客。」 而在兩國即將交鋒時，排掉自己屋子裏外的雷，是備戰的第一步。

一個反例是日本。在1985年日美爆發貿易戰後，日本不但沒有壓制國內的泡沫苗頭，反而放開了貨幣和信貸的水閘來對沖外需下滑，結果導致國內房價和股市出現瘋狂的泡沫，等於不但沒有排雷，反而埋了更多更大的雷。

最終在1989年之後，日本股市和樓市相繼崩盤，等於自己把自己給炸沒了。中國在1.0版本和2.0版本之間的間隙，做的最重要的一件事情，就是排掉了房地產這顆雷，切掉了大批高槓杆房企的惡性腫瘤，阻止了居民槓桿率的進一步擴大，並部分降低了地方政府對土地財政的依賴。

2025年4月16日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左一）接見日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正（戴紅色帽，右二）一行。（Reuters）

雖然治理房地產市場，確實一定程度上拖累了中國經濟GDP增長，但如今回頭看有其絕對的必要性。經濟學界以前有「世界三大最硬資產」的說法——美國的股、日本的債和中國的房。其實任何一個後發國家在經濟騰飛的過程中，都會出現地產泡沫，日本、韓國、越南無一不例外。

但如果扛着巨大的泡沫巨雷跟對手交戰，就會被嚴重掣肘，甚至會被對手抓住機會趁機引爆。儘管過程比較剛烈和存在爭議，但懸在中國經濟頭上最大的一顆雷在過去五年，的確被排掉了。

如果把「排雷」換一種表達方式，換成「消除對大戰爆發時對自己的潛在掣肘」，這樣講可能很多人就會恍然大悟。沿着這個角度，可以把很多看起來不相關的事串聯在一起，很多離經貿八竿子打不着的事情，本質上也是在「排雷」。中國過去7年清掃掉的雷區，比表面可見的要多很多。

另外，中國在2018年對美出口佔到了中國出口總金額的20%，而在2024年這一比例已經降到了14.7%。另外中國對美出口佔GDP的比例是2.78%，相較2018年的4.2%也有了一個顯著的下降，在主要經濟體中也算中等偏下的水平。這個結構的調整，對中國「扛住」美國有非常重要的支撐。

2025年5月12日，瑞士日內瓦，圖為貝森特與格里爾在中美就關稅會談後在記者會上做簡報。（Reuters）

近年來，中國經濟增長確實有所下滑，這點無須諱言，但更多人是將此視為「結果」。是中美貿易戰的結果、是治理房地產的結果、是高層治理不當的結果。但事實上，「結果」還是「動因」，更需要動態的看。甚至，都不應立刻下價值判斷。變化，都還在變化中。都不應被眼下的得失迷住了雙眼。

其實日內瓦協定的「超預期」，跟陣風被殲-10C擊落激起的驚歎是一樣的內在邏輯。

其實在殲-10C剛交付給巴基斯坦那會兒，就有很多軍迷仔從雷達半徑、導彈射程、電子對抗能力、訊息數據鏈、體系協同等明面上的參數性能，來仔細跟法國「陣風」戰鬥機做對比，得出「殲-10C性能超陣風」的客觀結論。但直到印巴爆發空戰，才令人驚歎。

而在中美貿易對決2.0版本中，中國在很多參數上已經超過了美國，比如按購買力計的經濟總量、製造業全球份額和不可替代性、新興產業優勢、科技人才規模等等。這些參數的分量在決策層眼裏是心知肚明，但在輿論領域並沒有轉化為信心。

在5月份的《外交事務》雜誌上，美國前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）撰寫了一篇文章，標題就叫做——《低估中國》（Underestimating China），闡述了美國對中國實力的系統性低估。其實無論是敵人低估自己，還是自己低估自己，對中國來說都不是什麼壞事，警告美國政府不要「低估中國」，同時呼籲美國拉攏盟友，構建「新的聯盟」來對抗中國的挑戰。

美國《外交事務》雜誌網站近日刊登了美國前常務副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和美國外交關係委員會「中國戰略倡議」主任杜如松（Rush Doshi）署名的文章，警告美國政府不要「低估中國」，同時呼籲美國拉攏盟友，構建「新的聯盟」來對抗中國的挑戰。

回到日內瓦協議，雖然超出了預期，也應該清醒地認識到：特朗普除了「極限施壓」的風格外，還有一個風格是「反覆無常」，如果其國內的政治壓力暫緩，不排除他會重演1.0版本時期的「表演」。

從1.0到2.0再到未來的10.0，中美任何一次對抗升級都是存在極大可能的，這就是中美結構性矛盾決定的，但都存在打打停停，而任何一次對抗緩和，都是戰術性的。中美「鬥爭」之路還很長。