瑞士阿爾卑斯山冰川斷裂　山泥傾瀉淹沒村莊1人失蹤｜有片

瑞士媒體5月28日引述政府報道，同日（周三）下午，阿爾卑斯山的一塊巨大冰川斷裂，導致大量冰塊、泥漿和岩石傾瀉而下，淹沒本月較早時候因山泥傾瀉而緊急撤離的一座山村的部份地區。當地官員表示，目前有一人失蹤。



網上流出瑞士阿爾卑斯山發生山泥傾瀉淹沒村莊的影片：

據瑞士德語廣播電視台（Schweizer Radio und Fernsehen，SRF）報道，位於瑞士南部勒琴河谷（Loetschental）的布拉騰村（Blatten）在這次山泥傾瀉中遭到嚴重破壞。該村落約300名居民已於19日緊急撤離。地質專家當時警告，上方山坡可能隨時發生冰川斷裂導致的雪崩。

在布拉騰村所屬的瓦萊州（Valais），政府發言人Matthias Ebener表示，目前有1人失蹤。

布拉騰村28日（周三）下午表示：「令人不可置信的事情發生了。在45分鐘前，這裏發生極大規模的冰川斷裂，村莊內大片區域遭到波及。」

從網上流出的影片可見，布拉滕村的部份地區、當地河流與週邊山谷森林都被厚實的泥土與碎石完全淹沒，木造的建築殘骸散落於泥石堆兩側。

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布拉滕村長Matthias Bellwald事後表示：「我們失去了我們的村莊，布拉騰被瓦礫覆蓋。我們將嘗試重建。」

瓦萊州的一名官員Stephane Ganzer指，布拉騰約90%的土地被山泥傾瀉淹沒。