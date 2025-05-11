中美瑞士會談｜貿易戰正朝着中國最終贏得的方向發展

撰文：陸一
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中國副總理何立峰已於5月9日-12日訪問瑞士，作為中美經貿中方牽頭人，他10日在日內瓦與美方牽頭人美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。外交部強調「會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化」。商務部還特別表示：近期，美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞訊息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方訊息進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。

隨後的重磅新聞，是5月7日舉行的國新辦發布會。央行、國家金融監管總局、證監會「一行一局一會」的主要負責人齊齊亮相，復刻去年「9·24」政策官宣的豪華陣容。發布會也足夠重磅，一口氣拋出十多條增量政策，除了市場期待已久的降準降息，還有降低公積金利率、發放再貸款、類平準基金等等。金融、股市、樓市、消費、科技熱點領域，統統覆蓋。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，2025年5月9日於瑞士日內瓦與瑞士進行雙邊會談。（Reuters）

幾個小時後，新華社發布國家領導人習近平專機出訪俄羅斯，並將出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典的新聞。此次是專程對俄羅斯進行國事訪問，5月7日至10日三天一個國家的行程，是一個不短的訪問安排。

而就在頭一天，印巴爆發激烈交火，裝備了中制武器的巴鐵大顯身手，宣佈一舉擊落印度6架戰機。這一下印軍把印度、法國、俄羅斯的臉都給丟盡了（更多內容見：《一戰羞辱三個大國，印軍把印度、法國、俄羅斯的臉都丟盡了》）

大事密集發生，令人目不暇接，顯示形勢來到一個極為特殊的時刻。為什麼中央突然一手釋放會談消息，另一手官宣重大利好，背後有着怎樣的深遠謀劃？習近平此時高調訪問俄羅斯，而意外的印巴衝突中中國軍火一戰封神，在當下這個敏感的關稅戰檔口又起到了怎樣的作用？

打贏貿易戰的根本還是穩住「大後方」

貿易戰，貿易戰，實際上熬的是國家經濟實力。對於外部衝擊對經濟的影響，中央顯示有一套自己的方法論。這次已經是第二次金融超豪華陣容的國新發布會，一口氣甩出十多個增量政策，除了市場期待已久的降準降息，還有降低公積金利率、發放再貸款、類平準基金等等。金融、股市、樓市、消費、科技熱點領域，統統覆蓋。又是一套一攬子金融政策的組合拳。其實在發布會的名稱也可以看出來，官方的定位是「支持穩市場穩預期」。政策工具箱還有子彈，但不可能一次性就打完。

發布會政策力度確實整體略超預期，但主基調以穩為主。這對於支持關稅戰談判進程實際上是有好處的，畢竟持久戰不是一朝一夕就會結束，必須留有餘地，保持持續發力的空間。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent，左）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，右）出席美國與瑞士的雙邊會談。（Reuters）

事實上，中央政策的脈絡非常清晰，一路都有跡可循：

去年12月，政治局會議時隔14年重提「適度寬鬆的貨幣政策」；今年以來，央行分別在不同場合多次提及「擇機降準降息」；不久前的4月政治局會議通稿裏，「擇機降準降息」變為了「適時降準降息」；這一措辭的調整，意味着眼下就是降準降息的時機，但還需要等待其它增量政策一起落地。

而今次潘功勝行長對於「適度寬鬆」的解釋，也同樣意味深長：一是流動性充裕，社會融資條件比較寬鬆；二是政策實施需要相機抉擇，需要綜合評估國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況；三是貨幣政策取向是一種對貨幣政策狀態的描述。

在4月政治局會議上，還首次提出了「統籌國內經濟與國際經貿鬥爭」這一重要論述。此次三大部門的利好舉措，可能更多地是出於「穩預期」的考量，保持國內金融市場的穩定。

關稅博弈是一個漫長征途。在重要關頭，「大後方」一定要穩住，不能亂。這才是一個根本。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

貿易談判只是一個開始　仍是持久戰

從貿易戰開始，北京的態度從來都堅決：打，奉陪到底；談，大門打開。如今中美幾輪「對等關稅」下來，中美雙方終於開始着手會談。這是表示貿易戰是要降温了嗎？

答案要分兩面看。一方面，實際上中美雙方在執行層面都有一些「小動作」。 像美國這邊，沃爾瑪等美國零售巨頭在暫停訂單數周後，突然要求中國供應商恢復發貨，並且願意承擔關稅成本。確實，本質上是雙方都希望有所緩衝，畢竟衝擊太大了。如今中美釋放貿易談判信號，是一個開始的信號，關稅戰的「熬鷹」模式已經渡過了最艱難的一段，步入相對務實的階段。

但另一方面，答案也許沒有想象中的那麼樂觀，打一場持久戰的基本邏輯沒有改變。從官方表態上看，雙方其實都降低了調門。尤其是特朗普，從一再暗示要降低對華關稅，再到謊稱「中方打來了電話」，可以說戲太多。但中方對此反應，相當穩健。按照外交部發言人的說法：「美方近期不斷表示，希望同中方進行談判。

這次會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫，對中國都是行不通的」。這既表達了談判的意願，也帶有明顯的提前警告意味：我們不會犧牲自己的利益和原則立場去達成任何協議，如果對方繼續搞脅迫訛詐，那就奉陪到底。

從特朗普第一任期的關稅戰談判經驗來看，雙方在第一輪正式談判中很可能是分歧多於共識，很難期待迅速達成實質性的成果。就算最終能夠達成協議，過程必然是艱難的，可能還會有曲折反覆。美國財長貝森特有一個公開的說法，「最終達成協議可能要2-3年」。

這位關稅戰的美方實際「操盤手」，提出中美之間的經貿關係需要「再平衡」，還「好心」地表示「以前中國出口和生產太多了，現在應該轉向國內消費」。這種「自己生病喂別人吃藥」的心態，意味着美國的打壓遏制，不可能突然轉變。對此，中方也早有認知。反覆強調，關稅戰是新時代的「上甘嶺戰役」，一定要做好邊打邊談的準備。

印巴交火「神助攻」的奇效

而就在這個特殊窗口，印巴交火「亂入」，戲劇性極強，起因相當意外，結果更是相當意外。在印巴克什米爾上空發生的一幕，顛覆了很多人對大國軍事技術能力的認知。

印巴衝突：圖為2025年5月10日，印度查謨和喀什米爾城鎮Rehari遭巴基斯坦空襲後，有汽車及民房受損。（Reuters）

一番衝突之後，巴基斯坦軍方居然宣佈，擊落了6架印度軍機！巴軍方聲稱，被擊落的6架印度戰機包括3架法制「陣風」戰機、1架蘇-30戰機和1架米格-29戰機，以及1架「蒼鷺」無人機。對此，印度官方沒有公開回應，但而後不同國家的各路媒體報導都證實了這個消息。

「陣風」戰機可是法國代表性的軍售裝備，蘇-30、米格-29也是俄羅斯比較先進的外售作戰飛機，而巴鐵裝備的則是中國製造防空系統，擁有中式的殲10和梟龍戰機。另外，巴基斯坦不久前已正式列裝中國產紅旗-9P遠程防空導彈系統，它的最大射程達到260公里，一個紅旗-9P導彈營包含8輛四聯裝發射車，可覆蓋半徑125公里的防空區域。

中國製殲-10CE戰機（微博圖片）

在中美官宣開始關稅戰會談的同一天，中式軍事裝備與西方先進武器突然「隔空交手」，這個巧合不由令人浮想聯翩。這無疑將讓全世界重新打量中方軍事實力，對於接下來的會談，不無裨益。

無獨有偶，歐盟明確了對美國的關稅反制措施。這一措施的出台時機是相當敏感，也就是在中美重啟貿易談判的前夜。。前一日中方才同歐洲理事會主席科斯塔(Antonio Costa)、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）互致賀電，熱烈慶祝中國和歐盟建交50周年。

歐洲領導人強調：歐盟和中國建立起廣泛聯繫，成為彼此最重要的貿易伙伴，歐盟願同中國一道，共同應對氣候變化等全球性挑戰，維護多邊主義和穩定的國際秩序。中國與歐盟是美國之外的兩個最大的經濟體，如果此時與美國進行關稅報復，相信美國會更加承受不起。（更多內容見：《中美貿易談判前的三件事足以令特朗普撓頭》

這些事件零零總總的發生，或許有些偶然，也或許就是必然。接下來會怎麼走？最大的確定性，顯然來自中國。在國新發布會上，強調「對各行業可能遭遇的衝擊影響，高度重視、嚴陣以待」。所以中央必然會不斷出政策拖底鞏固，因為這是關係到中國家庭資產的「壓艙石」，不能撼動。

中美走向談判桌，意味着不確定性在下降，儘管談判過程一定會有艱難曲折，但依然可以秉持不悲不喜但相對樂觀的態度。在這個鉅變時代，還是那句話：集中精力，辦好自己的事。

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