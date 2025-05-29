特朗普：無法確認普京是否希望結束衝突　稱若被騙將作出不同反應

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月28日表示，無法確認俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）是否希望結束衝突。他稱：「如果普京欺騙我們，我們會做出不同的反應」。不過，他指出，如果有必要，願意接受烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）提議的烏俄美三方領袖會談，和他們坐下來談，但俄方已經拒絕這項提議，指他們預計在下周向烏方提出和平備忘錄。



特朗普表示，美國現階段正在努力說服普京，接下來就看看進展會如何，重申美國負出了不少努力。他又指，他不喜歡俄烏現在正在發生的事情，尤其是看到飛彈攻擊城市，「我們不會允許這樣的事情發生。」

克里姆林宮：The Russian flag flies on the dome of the Kremlin Senate building behind Spasskaya Tower, in central Moscow, Russia, May 4, 2023.（Reuters）

特朗普日前表示，他將加強對俄國的制裁，但前提是新的制裁不會影響到俄烏和談協議的簽署，因他不希望把和平協議搞砸了。

就特朗普日前批評普京在「玩火」的言論，克里姆林宮方面回應說，特朗普對烏克蘭局勢「缺乏足夠的了解」。