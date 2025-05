特朗普：無法確認普京是否希望結束衝突　稱若被騙將作出不同反應

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)5月28日表示,無法確認俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)是否希望結束衝突。他稱:「如果普京欺騙我們,我們會做出不同的反應」。不過,他指出,如果有必要,願意接受烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)提議的烏俄美三方領袖會談,和他們坐下來談,但俄方已經拒絕這項提議,指他們預計在下周向烏方提出和平備忘錄。



特朗普表示,美國現階段正在努力說服普京,接下來就看看進展會如何,重申美國負出了不少努力。他又指,他不喜歡俄烏現在正在發生的事情,尤其是看到飛彈攻擊城市,「我們不會允許這樣的事情發生。」

克里姆林宮:The Russian flag flies on the dome of the Kremlin Senate building behind Spasskaya Tower, in central Moscow, Russia, May 4, 2023.(Reuters)