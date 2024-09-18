全球最難起降機場之一　須轉急彎不能用雷達　成功降落乘客會鼓掌

當機師最後一刻迅速完成急轉彎，將A319降落在狹長的跑道上，十幾名乘客爆出如雷掌聲，有些人在最後幾分鐘裡一直緊張地握著座椅扶手，這只是帕羅國際機場尋常的一天，這座位於不丹的機場，普遍被視為舉世飛機最難起降的地方之一。



美媒報道，在帕羅機場要以獨特的方式起降，飛機太大就辦不到。

但對航空迷來說，這個別稱「雷龍之地」的國家之所以迷人，其來有自。

不丹帕羅國際機場（uas.aero）

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帕羅是C類機場，意味着飛行員必須接受特殊訓練才能在此飛行，必須在沒有雷達下，自行降落，差之毫釐，就可能降落到別人的屋頂上。

之所以會困難，有幾個原因。首先，不丹本身就是個高海拔國家，有超過97%是山地，其首都辛布海拔高達2,350米，帕羅機場略低，但也有2,250米。

一名機師Chimi Dorji解釋：

海拔越高，空氣越稀薄，因此飛機其實在空中飛得更快，你的真實空速會一樣，但你的空速比地面快很多。

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任何從新德里、曼谷等地飛往帕羅的人，大多必須很早出發，因為當地有很強的大風，為安全起見，機場官員希望所有飛機在中午前抵達。

對起飛來說，這就不成問題。因此，帕羅有下午的出發航班，旅客可以在不丹的最後一個晚上獲得較好的睡眠。

不過，由於沒有雷達，無論什麼季節，帕羅都沒有夜間航班。

不丹6~8月會有季風，這個時間經常會下豪雨，若下起冰雹，可能會和高爾夫球一樣大。Chimi Dorji說，他們接受的訓練有一部分不是教他們怎麼飛，而是了解何時不要飛。

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最後一個帕羅難飛的因素是，這座機場被綿延的山巒圍繞，是一大「障礙」，機場的跑道僅2,385米，兩側又是很高的山。因此，飛行員只有在即將降落時才能從空中看到跑道。

雖然不丹很難抵達，但不丹的航空業正迎來改變。位於不丹南部、靠近印度邊境的Gelephu，已被選為設立全新「正念城市」的所在地。

雖然Gelephu已經有個小機場，但這座城市的新地位，意味機場會有大舉擴張。帕羅和Gelephu最大差異是地勢，Gelephu地勢遠比帕羅平坦，而且有足夠空間蓋較長的飛機跑道。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】