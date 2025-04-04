為何飛機起降空服員「雙手放屁股下」？TikTok網紅空姐揭真正原因

搭飛機時有不少乘客注意到，空服員都會在飛機起降時，會將雙手放在屁股下方。



但這個小細節，其實是為了減輕撞擊時身體受到的傷害，一名菲律賓宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）的空服員漢妮（Henny Lim）解釋：

這可以限制身體的移動，從而減少撞擊時受傷的機會。

TikTok網紅空姐漢妮常拍片分享空服員工作的冷知識及秘聞（TikTok截圖）

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根據《紐約郵報》報道，空服員漢妮在TikTok上分享，為什麼空服員在起飛與降落時會將雙手放在臀部下方？她稱這個動作為「防撞姿勢」（Brace position），在飛機發生緊急情況下，可以減少身體受傷的風險。

漢妮在影片中詳細解釋了空服員在飛機起降時的安全程序：

這個姿勢包括：繫緊安全帶、挺直坐姿、將手掌朝上放在臀部下方、拇指收攏、手臂放鬆，以及雙腳平放在地板上。

她表示，目的是讓身體保持僵直的姿勢，以便在發生意外時減少身體受到的傷害。

漢妮和空服員同事示範了這個防撞姿勢後解釋：「這可以限制身體的移動，從而減少撞擊時受傷的機會。」她還補充說，在這段時間裡，機組人員還會進行「無聲檢查」（the silent review），為每次起飛和降落時可能發生的緊急情況做準備，包括了解機艙內的緊急設備位置、艙門操作、注意機長指令以及機外的任何狀況。

網友們對於空服員分享飛機起飛「防撞姿勢」大讚相當實用，但也同情空服員，因為他們必須不斷為可能發生的墜機做準備，這種「可怕」的壓力已導致一些機組人員必須接受長期醫療護理。

在2022年7月，一名西南航空（Southwest Airlines）的空服員在加州奧蘭治縣約翰韋恩機場的跑道上經歷了一次顛簸的著陸，導致背部骨折。2024年1月，在夏威夷茂宜島卡胡魯伊機場，多達5名美國航空（American Airlines）的機組人員和1名乘客在一次「硬著陸」後被送往醫院。

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