哈馬斯確認同意美國停火協議框架 威特科夫稱將敲定條款清單
撰文：蕭通
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哈馬斯5月28日發表聲明稱，該組織近日已與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）就停火協議的「總體框架」達成共識，目前等待「最終答覆」，以色列方面暫無任何回應。
路透社報道，威特科夫表示，最快同日敲定一份新的書面協議、列明條款清單，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將對其進行審查。威特科夫稱，對達成臨時停火及最終促成結束戰事感到非常樂觀。 特朗普同場表示，美國政府正在致力加快向加沙平民運送糧食。
哈馬斯在聲明中表示，一旦協議宣布，其批准的框架將確保「永久停火」、以色列軍隊完全撤出加沙、人道主義援助流入，以及由一個獨立的巴勒斯坦技術專家委員會，代替哈馬斯對加沙地帶進行管理控制。
聲明還說，該協議包括在斡旋方擔保下，釋放10名以方人質，並交還一定數量的人質遺體，以換取巴勒斯坦在押人員獲釋。
本月26日，有哈馬斯官員向媒體透露，哈馬斯已同意威特科夫提出的加沙停火方案。但美國媒體則指，威特科夫當日否認哈馬斯已接受方案。
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