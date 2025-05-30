以色列女星Gal Gadot星光大道之星被塗鴉　倫敦拍戲遭滋擾警拘5人

主演《神奇女俠》、《白雪公主》的以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）3月才在荷里活星光大道留名，但在以巴爭議愈見激烈下，屬於她的那顆「星星」近期遭人塗鴉，寫上「殺嬰者，蓋爾‧格林斯坦」（Baby Killer，Gal Greenstein）。另外，5名親巴勒斯坦抗議者5月28日則因到姬嘉鐸的新片拍攝現場滋擾，遭倫敦警察逮捕。



《耶路撒冷郵報》報道，反對反猶太主義運動（Campaign Against Antisemitism）在社交網站X（前稱Twitter）上回應「星星」破壞事件稱，「破壞者試圖強調姬嘉鐸的猶太血統，在星星上寫下她父親的舊姓氏『格林斯坦』，一個聽起來很猶太人的姓氏。且因為她是猶太人，她就是一個『殺嬰者』。像血祭誣告這樣的中世紀反猶太主義比喻依然存在，人性的某些部份確實根本沒有進步。」

另外倫敦警察廳28日稱，抗議者滋擾姬嘉鐸的新片拍攝現場，「僅是因為參與製作的一名女演員是以色列人」。

姬嘉鐸今年3月成為首位在荷里活星光大道上獲贈星章的以色列女星。據《華盛頓郵報》報道，以巴支持者都出席這場活動。在姬嘉鐸登台前，親巴抗議者高喊反對以色列的口號。