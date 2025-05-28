英王查理斯三世為國會開幕致詞：加拿大將保持強大和自由

英王查理斯三世（King Charles III）5月27日為第45屆加拿大國會開幕發表御座致辭（speech from the throne），表達自己對加拿大和加國人民的深厚感情。查理斯三世並沒有直接提到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），惟提及加拿大與其長期夥伴的關係正發生「改變」。查理斯三世強調，加拿大是一股正義力量，並將繼續保持「強大和自由」(strong and free）。這是查理斯加冕英王后後首次訪問加拿大。



據路透社報道，作為大英國協新任元首（Head of the Commonwealth）的查理斯三世在渥太華表示，自二次世界大戰以來，世界從未如此危險及不穩，加拿大正面臨前所未有的挑戰，很多民眾都對急劇變化的世界感到焦慮和擔憂。

查理斯三世又提到已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），距離她一次主持加拿大國會開幕（1977年），已接近50年，當時對二戰的記憶依然猶新和痛苦，冷戰正在惡化。

2025年5月27日，加拿大渥太華，英王查理斯三世（King Charles III）出席加拿大國會開幕並發表演說。（Reuters）

環顧今日，自由與民主正面對挑戰，而加拿大正處於另一個關健時刻。民主、多元、法治、自決及自由是加拿大人珍而重之的價值觀，亦是政府決心捍衛的核心價值，加拿大政府將透過重建、重新武裝及投資加拿大軍隊，以維護加拿大的主權。