香格里拉對話｜美防長「中國威脅論」藏玄機 資深媒體人解畫
美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月31日在新加坡香格里拉對話安全論壇發表演說，示警中國大陸對台灣的威脅「迫在眉睫」。
微軟國家廣播公司（MSNBC）當日邀請國安記者路博德（Gordon Lubold）解讀指出，赫格塞思的言論不清楚是否根據新情報，也沒有就「迫在眉睫」給出明確時間表，推斷除了向北京釋出警訊之外，也許想藉由強硬發言轉移外界近來對他個人的負面報道。
點圖放大看看路博德的詳細解讀：
MSNBC以「中國大陸對台威脅真如赫格塞思所言『迫在眉睫』？」為題，邀請專跑國安新聞的媒體人解讀赫格塞思演說。主持人葳特（Alex Witt）提問表示，赫格塞思的警告並未針對「迫在眉睫」給出任何時間表，對此外界應該如何解讀？
國家廣播公司（NBC News）國安記者路博德回應，這是赫格塞思上任以來較重大的國際出訪行程之一，路博德說：
我認為，也許赫格塞思希望創造不同於近期新聞焦點的形象。
路博德認為，赫格塞思的發言「並不清楚是根據甚麼新情報」，他在新加坡，試圖「藉此向亞洲各國發出警訊，強調來自中國的威脅是真實的」。
路博德指出，近年經常聽到美國要重返亞太，但中東、歐洲、烏克蘭和加沙等現實衝突不斷阻礙這項重點：
我想赫格塞思現在真的就是想敲響警鐘。
路博德提到，目前普遍觀點認為，中國國家主席習近平在2027年後才會有所行動，「距離現在還有一段時間」。
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葳特接著問，這是否意味著赫格塞思某種程度想展現被認真看待的形象，試圖擺脫過去一些特定的新聞印象？
路博德表示肯定，並提到赫格塞思初上任便爆出用未授權通訊軟體聊軍情，甚至有媒體人意外被加入戰情群組。此外，赫格塞思無預警開除3名幕僚，甚至撤換幕僚長。種種動靜已引發關注，目前他正極力平息風波。
路博德直言：
我認為赫格塞思此行的某種目的，是想轉移外界注意力，告訴大家：「我是一個能在國際舞台上被認真看待的人。」
另外，葳特問到，美國這幾天對中國態度的升溫，不論是在關稅上，還是中國留美學生簽證議題。而赫格塞思的發言是否是對中國的進一步警告？
路博德認為確實也有此目的，他說：
除了前述討論之外，這樣的說法仍有效地對北京釋出一個訊號，說明美國在各個面向都非常認真。
但是路博德補充，特朗普（Donald Trump，又譯川普）的態度其實很明確，不希望任何地方發動戰爭，特朗普經常強調「以實力換取和平」，某種程度來說，這也是赫格塞思演說的內容。然而，赫格塞思這次強烈的措辭，與特朗普想要營造的「和平世界秩序」稍嫌不一致。特朗普政府確實想對中國傳達強硬立場，但也不希望讓人以為美國即將開戰。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】