美國寵物店獲極罕見「兩頭蛇」　2個頭都有意識　出價39萬都唔賣

太神！美國加州1間專門販售爬蟲類寵物的店家，先前孵化1條雙頭的加州王蛇，已經養到7個月大。最近有人開價5萬美元（折合約39萬港元），盼望店家割愛。



美國加州1間專門販售爬蟲類寵物的店家，先前孵化1條雙頭的加州王蛇，已經養到7個月大（Instagram@theeastbayvivarium）

美媒《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）報道，這間位在加州柏克萊的爬寵店，2024年9月成功孵化1條擁有2個頭部的加州王蛇，並為其中1個頭部取名為「Angel」，另1個為「Zeke」。店家考量雙頭蛇的生存率不高，因此沒有馬上公開。

從店家分享的照片可見，這2個蛇頭的身體結合在一起，共用同1副脊椎。經過觀察，店家發現2個頭都能控制身體，

「1顆頭可能想往右走，而另1顆可能想往左走」



不過目前是Angel主導行動。

【相關文章】印度運河驚見「超粗巨蟒」！猛男靠個「勇」字 徒手將牠拉上橋（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 5

報道引述專家說法，雙頭蛇誕生的機率只有10萬分之1，原先店家也以為Angel和Zeke只能活幾天，但「牠們」存活至今約7個月，體長已超過30公分，消化器官似乎也都是正常運作。因加州王蛇一般壽命可達20年至30年，體長最大1.2公尺，按目前的狀態，店家推測這條雙頭蛇應該有機會活到平均壽命。

【相關文章】美國男子自願被蛇咬202次煉成超強血清 對抗19種毒蛇救全球生命（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 13

雖然現在不少顧客得知該爬寵店成功孵化並養育1條雙頭蛇，紛紛向店家表達購買意願，其中1位買家更是開出5萬美元（折合約39萬港元）的金額，可是店家透露暫時不會賣掉牠們。

延伸閱讀：

毛茸茸愛的依靠！寵物治療安撫促溝通 醫療專業無法替代

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】