民居後院出現「豹紋」響尾蛇！美專家驚嘆沒見過：推測基因突變

美國亞利桑那州斯科茨代爾一名屋主日前在自家後院發現，一條外型異常的西部菱背響尾蛇（western diamondback rattlesnake），該蛇疑似因花紋突變，身上呈現「豹紋」般不規則圖案，尾巴根部則為白色並分布大小不一的黑色斑點。



這一罕見現象引發專家驚嘆，事後，專家將響尾蛇安全移除後持續進行觀察。

響尾蛇被安全移除。（Facebook@Rattlesnake Solutions）

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綜合外媒報導，事件發生於2025年5月，響尾蛇解決方案公司於Facebook說明，該條西部菱背響尾蛇出現在一處住家後院，與典型蛇紋不同，身體呈現近似豹紋的不規則花紋，尾巴根部更有明顯白底黑斑。公司專家表示，「在多年見過數千條西部菱背響尾蛇，這是首次發現這樣的情況」。

專家進一步指出，該地並非蛇類混種區域，排除因雜交造成花紋變異，推測是基因突變所致。工作人員已將該蛇安全移走，並持續觀察其狀況。據內華達州野生動物局資料，正常西部菱背響尾蛇花紋為白色、黑色輪廓，尾巴有交替黑白條紋。

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亞利桑那州野生動物部門指出，該州擁有全美最多響尾蛇種類，西部菱背響尾蛇為有毒蛇類，蛇類專家瓊斯（Thomas Jones）提醒，「我們希望大家知道，在戶外活動時遇到響尾蛇的機率較高」。被咬傷時應限制受傷部位活動，並依蛇種調整肢體位置，以減少毒液擴散風險。

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