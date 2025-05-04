美國男子自願被蛇咬202次煉成超強血清　對抗19種毒蛇救全球生命

美國一名男子費瑞迪（Tim Friede）因科學研究目的，過去近20年自願讓多條劇毒蛇咬傷，並注射蛇毒達202次！藉由不斷挑戰自身免疫極限，最終竟真的成功研發出能夠對抗全世界最致命19種毒蛇的「超強血清」，堪稱醫學一大突破。



費瑞迪自願接受多次毒蛇咬傷，動機在於自我免疫，逐步注射蛇毒，訓練身體產生抗體。他經歷202次蛇咬與654次免疫注射，過程中曾因連續遭埃及眼鏡蛇（Egyptian cobra）與眼鏡王蛇（King cobra）咬傷，需直升機送醫並昏迷4天。他坦言「這是錯誤也很愚蠢」，但堅持以科學為出發點。

費瑞迪曾被眼鏡蛇毒搞到住院昏迷4天。（x）

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生物科技公司「Centivax」總裁格蘭威爾（Jacob Glanville）得知費瑞迪的實驗後，立即與費瑞迪取得聯繫。藉由更專業以及系統性的規劃，成功從費瑞迪的血液中研發出能對抗19種毒蛇的「超強血清」，其中13種完全免疫，另外6種為部分免疫。

美國男子自願被蛇咬202次煉成超強血清（unsplash@nivedh-p）

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年約有14萬人死於毒蛇咬傷，現有超過600種劇毒蛇，傳統血清開發耗時費錢。格蘭威爾的團隊將繼續與其他醫療團隊合作，進行更多臨床實驗，因為專家強調，這費瑞迪的血液雖通過「原理驗證」，但距離臨床應用仍需要時間。

費瑞迪本人則表示，自己原先只是因為曾經遭毒蛇咬，不想失去手指，也不想因治療而無法工作，才萌生提升自我免疫的方式。最終為了世界開發出更好的治療方法，自願接受這樣的計畫長達20年之久，他說道：

「這變成一種生活方式，我不斷挑戰極限，只為了那些距離我8000英里、因蛇咬而死亡的人。」

儘管仍需要更多測試，但利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）蛇咬研究中心主任凱斯威爾（Prof Nick Casewell）肯定的說：

「這證明方向是可行的，為全球蛇咬治療帶來令人振奮的希望。」

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