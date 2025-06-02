跟馬斯克工作壓力多大？前員工憶述：凌晨3點叫我15分鐘內回訊息

Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近期高調宣告將營運重心移回Tesla，並承諾未來五年將親自坐鎮指揮。此舉讓市場對Tesla的長期前景鬆了一口氣，股價也隨之應聲上漲逾40%。然而，外媒《Business Insider》採訪了四位曾與他共事的前員工，他們對這位億萬富翁的領導風格雖讚譽有加，卻也拋出一個核心疑問：身為出色的「產品經理」的馬斯克，此刻的回歸，真的是這家電動車巨頭現在最需要的嗎？



「全公司的產品經理」：創新總指揮的獨特領導風格

前員工們普遍認為，馬斯克對Tesla的影響力無遠弗屆，遠超一般行政總裁。

1. 扁平管理下的絕對權威

曾領導Optimus人形機器人專案的Chris Walti（現已創辦機器人新創Mytra）形容馬斯克「實際上是整個公司的產品經理」，所有產品方向都由他拍板定案，工程師則負責執行。這種扁平化的管理結構，讓馬斯克能將其創新理念貫穿至產品最前線。不過，馬斯克的高強度領導風格也讓部分員工吃不消。Walti 說他曾在「週日凌晨三點」收到馬斯克的簡訊，並被要求「15 分鐘內回覆」。他說：「不是每個人都適合這樣的節奏，有些人真的會被燒光。」

相關文章：Elon Musk何時會叫你滾？ 看看Tesla員工「反手冊」寫了甚麼！

+ 42

2. 對細節的狂熱執着

Tesla第七號員工、前技術主管Gene Berdichevsky（現為電池材料Sila Nanotechnologies行政總裁）回憶，早在2008年馬斯克正式出任CEO前，他對產品細節就展現出異於常人的狂熱。當年研發Roadster原型車時，他會和團隊在董事會後，花整個下午在停車場試駕，逐一討論每個細節，追求極致。

3. 不按牌理出牌的成功

曾任Tesla資深軟體工程師的Tobias Kahnert（現為EFT Mobility行政總裁），親身經歷了Model 3「生產地獄」的艱難時期，他指出，馬斯克曾經睡在工廠，就是為了帶領團隊走出困境。他坦言，馬斯克許多點子當時看來「不是正常做法」，卻往往在事後證明其獨到之處。Kahnert認為，馬斯克有能力推動許多他人不敢做的決策，這正是其他車廠缺乏的「差異化優勢」。

4. 天賦異稟的跨領域整合

曾在SpaceX工作六年的Electric Era行政總裁Quincy Lee指出，馬斯克是一位「極其優秀的設計工程師」，在物理、製造方面的能力相當傑出，加上他也是位優秀的商人，能將這些技能完美整合，為Tesla帶來巨大效益。

相關文章：進步｜何謂「5小時法則」？馬斯克、蓋茨皆採用 別再說沒空進修

+ 14

交車量疲軟引質疑：Tesla此刻更需「大膽創新」還是「穩定規模」？

然而，儘管馬斯克的天才備受肯定，Tesla今年第一季的全球交車量僅達33.67萬輛，年減13%，遠遜於市場預期。面對此困境，接受《Business Insider》訪問的分析師們普遍認為，公司當前最需要的並非更多「大膽創新」，而是推出新車型、改善電池技術並加強廣告行銷等務實策略。自2023年推出Cybertruck後，Tesla就未再有新車問世，而Cybertruck的銷售表現也未達預期。

Walti觀察到，馬斯克似乎「對單純製造市場需要的好產品感到有些厭倦」。他認為，若產品不夠大膽或無法逆勢而為，就難以引起馬斯克的興趣。Walti甚至直言質疑：「10年前他與消費者之間的連結非常棒，他真的很了解市場需要什麼。我不確定現在是否仍如此。」他懷疑馬斯克是否真心對大眾市場電動車感到興奮。

馬斯克的堅持：押注Robotaxi與Optimus，他是關鍵人物還是分心源頭？

儘管市場呼籲更實際的策略，馬斯克仍堅持押注於激進的自駕計程車（Robotaxi）和Optimus人型機器人。Tesla正為下個月在德州奧斯汀推出Robotaxi服務全力衝刺，馬斯克也多次強調，公司的未來將取決於這兩大項目。他同時也承諾今年會推出平價電動車，但細節仍保密中（路透社報導稱可能為Model Y簡化版）。

這讓馬斯克的領導角色成為一個微妙的平衡點。Kahnert坦言：「即使在Tesla內部，有時也很難明確評估，馬斯克究竟是帶來更多幫助，還是造成更多干擾。」

馬斯克的回歸，無疑為Tesla注入了強心針，也帶來其獨特的產品願景和無人能及的驅動力。但面對當前市場挑戰和投資者的期望，他這位天才「產品經理」的下一步，是否真能精準擊中Tesla當前的核心需求，仍是外界持續關注的焦點。

【延伸閱讀，更多值得參考的成功人士建議】



巴菲特退休｜堅守5大投資原則多年！「一原因」2016年才買入蘋果

+ 17

財務自由｜訪談21位白手起家有錢人 他們有這6個共通的生活習慣

+ 11

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：馬斯克回歸特斯拉，前員工：凌晨3點叫我15分鐘內回訊息，不是每個人都能忍】