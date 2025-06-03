人工智能發展一日千里，同時亦引起社會大眾對其產生的安全威脅的憂慮。英國媒體報道，來自加拿大的AI教父Yoshua Bengio，最近發起一項非牟利計劃，致力開發一種「誠實」的AI系統，作為阻止AI代理（AI Agent）欺騙人類的「護欄」（guardrail）。



英國《衛報》6月3日報道，一位AI先驅發起一個非牟利組織，致力開發一種「誠實」的AI系統，能夠識別試圖欺騙人類的AI代理。

被譽為「AI教父」之一的著名電腦科學家本吉奧（Yoshua Bengio）將擔任LawZero的行政總裁。 LawZero將致力為各大科企已投入1萬億美元（約7.78億港元）的AI行業軍備競賽，提供保障安全的設計。

2023年7月25日，美國華盛頓國會山莊，圖為Mila - Quebec AI研究所創辦人、蒙特利爾大學電腦科學系教授 本吉奧（Yoshua Bengio）出席參議院聽證會時講話。（Getty）

據報道，本吉奧最初獲得約3000萬美元（約2.35萬億港元）的資金，並擁有十多位研究人員，正在開發一個名為「人工智能科學家」(Scientist AI) 的系統；該系統將充當護欄，防止AI代理嘗試作出欺騙或作出自我保護行為，例如試圖避免被人類關閉。

本吉奧將目前市場盛行的AI代理，描述為試圖模仿人類並取悅用戶的「演員」，並表示「人工智能科學家」系統更像是一位能夠理解和預測不良行為的「心理學家」。

本吉奧強調：「我們希望打造誠實、不說謊的AI。」

本吉奧補充道：「理論上，可以想像沒有自我、沒有目標、純粹的的知識機器——就像一個知識淵博的科學家。」

然而，與目前的生成式AI工具不同，本吉奧的系統不會提供確定的答案，而只是提供答案是否正確的機率。

2024年4月24日，美國紐約市林肯中心爵士音樂廳，被譽為AI教父的本吉奧 (Yoshua Bengio) 出席時代雜誌舉辦的時代百大人物（TIME100）峰會時發表講話。（Reuters）

報道指，本吉奧開發的模型會與AI代理一起部署，能夠替AI系統的潛在有害行為作出預測，評估其行為造成傷害的機率。

「人工智能科學家」會「預測AI代理行為造成傷害的機率」，如果該機率超過某個閾值，則會阻止該代理的作出的建議。

本吉奧表示，其創立的LawZero的第一步，將是證明其理念背後的方法是行之有效的，然後說服企業或政府支持更大、更強大的版本。他補充說，開源AI模型可以免費部署和調整，這將是訓練LawZero系統的起點。

本吉奧強調：「關鍵在於示範系統的有效性，以便我們能夠說服投資者、政府或AI實驗室投入所需的資源，使其訓練規模與當前最前沿的AI系統相同。這套AI護欄系統，至少要與它嘗試監控的AI代理一樣「聰明」，這一點至關重要。」

2024年12月10日，本年度諾貝爾物理學獎得主欣頓（Geoffrey Hinton）在瑞典斯德哥爾摩市政廳舉行的諾貝爾奬晚宴（Nobel Banquet）上發表演講。（Reuters）

報道指，本吉奧是加拿大蒙特利爾大學（University of Montreal）的教授，他與後來獲得諾貝爾獎的欣頓（Geoffrey Hinton）以及朱克伯格（Mark Zuckerberg）的Meta公司的首席AI科學家勒昆（Yann LeCun）共同獲得2018年的圖靈獎（Turing award ，被視為電腦界的諾貝爾獎），因此而獲得AI「教父」的稱號。