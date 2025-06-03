英國王室｜哈里擬改跟戴安娜姓　傳遭舅父勸阻：法律挑戰難以克服

英國哈里王子（Prince Harry，Duke of Sussex）據報有意把姓氏從「Mountbatten-Windsor」改為「Spencer」。「Spencer」是哈里母親、已故戴安娜王妃（Princess Diana）家族的姓氏。



根據包括《每日郵報》在內傳媒，哈里在一次少有的英國訪問期間與舅父Charles Spencer會面，詢問對方自己想改姓的計劃，Charles Spencer告訴哈里，法律挑戰將難以克服。

Mountbatten來自已故菲臘親王的家族，而Windsor（溫莎）則於1917年被採納為王室姓氏。

哈里與妻子梅根（Meghan Markle）育有2名孩子，雖然梅根在Netflix節目上聲稱他們姓Sussex，但兩名孩子的證件上姓氏迄今仍為Mountbatten-Windsor。

哈里如果成功改姓，相信與王室關係將進一步惡化。