以軍被指向救援物資分發點開火至少27死 加沙政府批：死亡陷阱
撰文：劉耀洋
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加沙衞生部稱，以色列軍隊6月3日凌晨在拉法（Rafah）的一個救援物資分發點附近開火，造成至少27名巴人死亡，逾90人受傷。以軍否認向平民開火或阻止其獲得援助，並解釋指因一些「可疑人士」偏離規定路線，部隊才會開火。加沙政府媒體辦公室批評，以色列已多次把飢餓的巴人引誘到物資分發點，然後再開火。而辦公室早前曾把以色列此舉形容為「大規模死亡陷阱」（Mass-death traps）。
半島電視台報道（Al Jazeera TV）報道，以軍在社交媒體Telegram上稱，當時人群正沿着規定路線前往物資分發點，突然有「可疑人士」在距離現場約500米處偏離規定路線。
以軍續指，部隊曾鳴槍示警，但「可疑人士」未有回應，因此再向幾名逼近以軍部隊的「可疑人士」附近開火。
對此，加沙政府媒體辦公室則指責，以色列不斷把將巴人引到物資分發點再開火，是可怕、故意重複的罪行。
目擊者Neima al-Aaraj向半島電視台稱，以軍根本是進行無差別攻擊，並指她絕不會再前往相關救援物資分發點。她無奈指： 「不管怎樣，我們都會死。」
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