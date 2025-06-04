美遊行襲擊案疑犯妻子及孩子被拘　最快或於當晚被遞解出境

美國科羅拉多州（Colorado）一場親以色列集會6月1日發生燃燒彈襲擊案致12人傷，案件被指為恐怖襲擊，45歲的埃及疑犯蘇萊曼（Mohamed Sabry Soliman）被捕。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社交平台表示，當局已經拘留在親以色列集會擲燃燒彈的埃及疑犯蘇萊曼（Mohamed Sabry Soliman）的6名家人，白宮指他們最早或於周二晚被遞解出境。



路透社引述當地媒體報道，蘇萊曼自稱是單獨作案，其妻子及5個孩子已於周二（3日）被移民及海關執法局（ICE）逮捕，官員稱他們是非法逗留。

諾姆上傳影片表示，當局正在調查其家人對襲擊是否知情以及是否為疑犯提供任何支持。

美國科羅拉多州博爾德市（Boulder）6月1日一個關注以色列人質的集會遭人投擲汽油彈，6人傷。警方事後封鎖現場調查。（Reuters）

遭到襲擊的親以色列組織當日於科羅拉多州博爾德市（Boulder）舉行集會，藉此增強民眾對被劫持的以色列人質的關注。襲擊造成12人受傷，當中多數為長者。蘇萊曼當時揚言要殺光所有猶太復國主義者。

綜合《紐約時報》及路透社報道，蘇萊曼出生於埃及，曾在科威特生活17年，於三年前持旅遊簽入境美國並申請庇護，在科羅拉多州跟妻兒一起生活。

特朗普政府官員將襲擊歸咎於拜登政府時期寬鬆的移民政策。國務卿魯比奧（Marco Rubio）則在社交平台表示：「所有恐怖分子、他們的家庭成員以及持簽證在這裏的恐怖分子同情者都應該知道，在特朗普政府的領導下，我們會找到你們，吊銷你們的簽證，並將你們驅逐出境。」