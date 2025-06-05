應對特朗普提高鋼鐵和鋁產品關稅　墨加不排除反制歐盟取初步進展

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前將鋼鐵和鋁產品關稅的稅率由25%提升至50%，不過英國則維持在25%，新規在周三（6月5日）午夜正式實行。墨西哥、加拿大與歐盟當日對此反應不一，其中墨加準備投身積極與美國進行談判，若未能成事將舉措反擊；歐盟則在與美國初步接觸後取得一定進展，表態願與美國合作以找到具體方案。



墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）批評華府再提高鋼鋁關稅，是不公平措施，揚言若本週與美國的交涉未能成事，將在下週宣布反制措施，還強調非「以眼還眼（an eye for an eye）」，而是保護本國就業與企業。

加拿大總理卡尼在國會表示，正與美方進行密集談判，但亦準備好如果談判失敗，將採取報復行動。

另一方面，本週在法國巴黎出席經合組織會議的歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）則與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在會談後取得初步進展，謝夫喬維奇指歐盟與美國向正確的方向邁進，他還補充對新關稅表示遺憾，強調歐盟與美國同樣面臨產能過剩的挑戰，而雙方應共同努力應對。

2025年6月4日，法國巴黎，圖為歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）在經合組織的會議上發表講話。（Reuters）

而謝夫喬維奇則在雙方談判代表在華盛頓舉行技術會談後，與格里爾舉行視像會議，一同評估進展並規劃未來方向。格里爾表示談判進展迅速，顯示歐盟願意與美方合作，尋找實現互惠貿易的具體途徑。