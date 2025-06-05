韓國前美女主播戒嚴夜搶槍一舉成名 獲提名總統辦公室副發言人
撰文：王海
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韓國前總統尹錫悅去年12月3日晚上突然宣布戒嚴，惟數小時後，又宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，這場鬧劇導致其最終被國會彈劾及罷免。韓國前美女主播安貴朎在戒嚴令當晚，被拍到在國會外試圖搶走軍人手上的槍械，並質問對方難道不覺得羞恥。搶槍這一幕讓安貴朎成為家喻戶曉的人物。有韓國媒體報道，作為執政黨共同民主黨的發言人，安貴朎已被提名出任李在明總統辦公室副發言人。
韓國共同民主黨發言人安貴朎的社交平台：
綜合韓國媒體報道，1989年出生的安貴朎，本科畢業於梨花女子大學新聞與資訊研究學科，曾擔任韓國YTN電視台的新聞主播。
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在2022年總統大選期間，安貴朎就擔任李在明競選團隊的發言人，之後擔任共同民主黨發言人。2024年，她代表共同民主黨參加第22屆韓國會選舉，競選首爾道峰甲區議員，惟以1098票之差敗給國民力量黨候選人金在燮。
去年12月3日，韓國時任總統尹錫悅宣佈實施戒嚴，戒嚴司令部派出士兵進入國會大廈。現場視頻顯示，在混亂中，安貴玲與一名士兵發生爭執，她大喊「你們不感到羞恥嗎」，並伸手拉扯這名士兵的步槍，這段她疑似試圖「搶槍」的視頻引發網民和媒體關注。而在今年韓國總統選舉期間，她還曾多次主持過李在明的競選集會。
安貴朎最讓韓國民眾津津樂道的事蹟是去年12月3日，前總統尹錫悅突然宣佈實施戒嚴令，戒嚴司令部派出大批士兵進入國會大廈。
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從現場的影片可見，在混亂中，安貴朎與一名士兵發生爭執，她向其大喊：「你們難道不感到羞恥嗎？」，並伸手嘗試搶走這名士兵的步槍。這段疑似「搶槍」的影片讓她一夜成名。而在今年韓國總統大選期間，她曾多次主持李在明的競選集會。
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