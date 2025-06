朝鮮官方媒體報道韓國總統選舉李在明勝出消息

韓聯社報導,朝鮮官媒朝中社及勞動黨機關報《勞動新聞》6月5日報道韓國第21屆總統選舉結果稱,韓國前總統因戒嚴風波遭彈劾,韓方在兩個月後舉行大選,共同民主黨候選人李在明當選。這是朝鮮媒體首次提及今屆總統選舉。



朝鮮以往曾在韓國大選期間刊登批評當地政局的報道,而自前總統尹錫悅遭彈劾後,卻一直對韓國大選局勢隻字不提。有分析認為,這可能與朝鮮2023年底將韓朝關係定性為「敵對的兩個國家」有關。

在此之前,朝鮮媒體在過去四屆大選也有報道。例如第17屆大選時,朝媒在大選投票日一周後才報道李明博當選消息。第18屆時,朝媒次日報道稱「新國家黨(國民力量前身)候選人以微弱優勢當選」,但未提及當選者姓名。之後一屆,在日朝鮮人總聯合會機關報《朝鮮新報》次日報道文在寅當選消息,朝中社則在兩天後刊登相關消息。

朝鮮國旗:FILE PHOTO: A North Korean flag flies on a mast at the Permanent Mission of North Korea in Geneva October 2, 2014. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo