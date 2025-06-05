朝鮮官方媒體報道韓國總統選舉李在明勝出消息

韓聯社報導，朝鮮官媒朝中社及勞動黨機關報《勞動新聞》6月5日報道韓國第21屆總統選舉結果稱，韓國前總統因戒嚴風波遭彈劾，韓方在兩個月後舉行大選，共同民主黨候選人李在明當選。這是朝鮮媒體首次提及今屆總統選舉。



朝鮮以往曾在韓國大選期間刊登批評當地政局的報道，而自前總統尹錫悅遭彈劾後，卻一直對韓國大選局勢隻字不提。有分析認為，這可能與朝鮮2023年底將韓朝關係定性為「敵對的兩個國家」有關。

在此之前，朝鮮媒體在過去四屆大選也有報道。例如第17屆大選時，朝媒在大選投票日一周後才報道李明博當選消息。第18屆時，朝媒次日報道稱「新國家黨（國民力量前身）候選人以微弱優勢當選」，但未提及當選者姓名。之後一屆，在日朝鮮人總聯合會機關報《朝鮮新報》次日報道文在寅當選消息，朝中社則在兩天後刊登相關消息。

朝鮮國旗：FILE PHOTO: A North Korean flag flies on a mast at the Permanent Mission of North Korea in Geneva October 2, 2014. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

上一屆，朝媒則是在兩天後報道「保守派在野黨國民力量候選人尹錫悅當選」。朝媒此次同樣在韓國大選兩天後報道相關消息，惟未有提及當選人李在明來自保守派或是進步派陣營。