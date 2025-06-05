日本擬出台更嚴格政策　打擊外國遊客拖欠醫療費行為

日媒周四（5日）引述消息稱，日本政府有意出台更嚴格的管理措施，以打擊外國遊客在日本就醫後賴賬的行為。



根據共同網，知情人士6月4日披露，日本厚生勞動省一項對全國約5500家醫療機構的調查顯示，2024年9月，近1.14萬名外國遊客在日本的醫療機構就醫，其中約0.8%賴賬，拖欠的醫藥費總額約為6135萬日圓。

自民黨觀光立國調查會周三通過緊急決議，要求政府規定訪日外國人有義務在入境前加入商業醫療保險。決議還提出，應研究降低現行機制中的累計拖欠金額20萬日圓以上這一適用門檻。

報道指，日本政府基本決定就外國人在日就診後拖欠醫療費的問題而加強對策，相關內容將寫入內閣會議近期敲定的經濟財政運營指針「骨太方針」，其中將寫明「就外國人的保險適用方式等進行探討」，此外還將研究防止在日外國人漏繳國民健康保險保費的措施。

根據現行機制，厚生勞動省會將有一定金額以上拖欠記錄的訪日外國人資訊提供給出入國在留管理廳，由入管廳加強入境審查。報道指，政府打算對此做出調整，還將就是否規定訪日外國人必須購入商業醫療保險展開討論。