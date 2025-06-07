美國制裁逾30個人和實體　包括11間香港空殼公司助伊朗洗錢數十億

美國財政部周五（6月6日）刊出公告，宣布制裁逾30間個人和實體，其中11間公司位於香港，認為他們與伊朗有關，涉協助伊朗影子銀行系統通過全球金融網絡洗黑錢高達數十億美元。



公告指出，三名伊朗籍主謀的同姓Zarringhalam的兄弟Mansour、Nasser與Fazlolah通過在阿聯酋與香港經營空殼公司，並在銀行開設公司賬戶，以此協助那些受美國制裁的伊朗當局官員與商人，從外國買家獲得出售伊朗石油等產品的銷售財款，涉嫌用此種方式逃避美國制裁。

美國財政部指出，至少有兩間公司與伊朗國家油輪公司（National Iranian Tanker）有關，強調涉案人員設立的龐大影子銀行網絡幫助德黑蘭獲利，以資助旗下的核計劃和導彈計劃，並支持當局在中東各地的激進組織。

2025年5月15日，伊朗德黑蘭，圖為一名軍人在已故總統萊西的悼念儀式上維持秩序。（Getty）

公告還補充，涉案人員在美國境內或交由美國人持有或管理的所有財產與權益均將被凍結，並必須向財政部外國資產控制辦公室（OFAC）呈報，而涉案人員直接或間接擁有五成以上的實體亦將被凍結，除非獲得OFAC許可以豁免。