特朗普與馬斯克反面　維基解密披露原因　保守派支持者：無法接受

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與馬斯克（Elon Musk）撕破臉引起關注，根據了解，特朗普政府正加強與帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）的合作，建立一套被指控為「全國人民監視系統」的人工智慧數據平台。傳出這是特朗普跟馬斯克撕破臉的原因，許多特朗普支持者也感到震驚。



根據維基解密（Wikileaks）6日的爆料，帕蘭泰爾正在開發一套整合性系統，將各種政府掌握的數據匯集，包括民眾的政治傾向、活動紀錄及持槍資訊等。即使特朗普的「美國優先」支持者陣營內部，也因這項計劃引發不安。

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《新聞週刊》（Newsweek）本週報道指出，特朗普政府已與帕蘭泰爾簽署協議，着手建立一個全國規模公民資料庫，並與社會安全局（SSA）及教育部商討相關合作。帕蘭泰爾由矽谷億萬富豪提爾（Peter Thiel）創立，他也是特朗普的支持者。

此消息一出，立即在保守派支持者間掀起軒然大波。許多特朗普的忠實追隨者對此表示震驚，認為這種大規模監控計劃有違個人隱私及公民自由，甚至有人將其比喻為極權國家的監控機制。

保守派網紅「愛國者之聲」在社群平台 X（原Twitter）上向15.8萬名追隨者發文：「特朗普背棄了我們，我不願再活在謊言裏。」知名保守派帳號「霍奇兄弟」也回應：「希望這不是真的，我不是為了這個投票的。」

另一名右派網紅富恩特斯（Nick Fuentes）則直言，特朗普此舉是「對人民的最大背叛」，並痛批帕蘭泰爾的資料庫將所有批評以色列者列為敵人，無論其身份、宗教或種族背景。他更質疑：「如果帕蘭泰爾不是深層政府，那還有誰是？」

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維基解密指出，特朗普的政策方向似乎正向提爾主導的監控技術靠攏，與主張個人自由的科技派支持者如馬斯克漸行漸遠。此消息爆出之際，正值特朗普因支出法案意見不合，揚言取消馬斯克的政府合約。

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