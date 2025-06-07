特朗普傳將撤對加州撥款　州長倡扣留聯邦稅：我們倒貼逾6000億元

美媒6月5日引述消息人士稱，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正準備大規模取消對加州的聯邦撥款。對此，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）6日回應指，加州上繳的聯邦稅收比收到的聯邦資金多出逾800億美元（約6200億港元），並暗示指加州或扣留聯邦稅作回應。



消息人士當時預料白宮最快於5日宣布行動，並指聯邦政府考慮全面終止對加州大學與加州州立大學體系的聯邦資金撥款。

2025年6月5日，美國華盛頓特區，圖為總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會晤來訪的德國總理默茨（不在圖中）。（Getty）

白宮副發言人德賽（Kush Desai）同日發聲明，批評加州在能源、移民及其他方面實施的政策，並強調任何納稅人都不應被迫為國家的滅亡「埋單」。

不過他補充指，聯邦政府尚未就未來可能採取的任何行動作出最終決定，任何其他消息都應被視為純屬猜測。

2025年6月5日，美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在加州康普頓（Compton）的一間小學宣布實施一項掃盲計劃。（Reuters）

紐瑟姆6日在社交媒體X轉發美媒的報道，指加州人一直為聯邦政府支付帳單，並特別點名特朗普，向他喊話稱：「也許是時候停止這種做法了。」

美國《政治報》（Politico）稱，紐瑟姆提到加州向聯邦政府倒貼逾800億美元的聲稱，似是源於智庫洛克菲勒政府研究所（Rockefeller Institute of Government）的一份報告，其中提到加州在2022年繳納的聯邦稅比它從聯邦政府收到的撥款多約830億美元。