美媒爆料特朗普馬斯克爭拗一幕　NASA署長人事提名成決裂催化劑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）反目的事件備受各界關注，據美媒6月6日引述消息人士報道，過去數月來馬斯克與特朗普政府官員時有發生衝突，雙方關係逐漸轉差，不過導致2人關係突然急轉直下的主因，是有關馬斯克盟友、億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國太空總署（NASA）署長的提名，兩人就此爭拗，特朗普5月31日撤回提名。



艾薩克曼是網上支付營運商Shift4創辦人，也是一名曾參與太空漫步的太空人，與馬斯克是親密夥伴，在特朗普上場後，他獲提名擔任NASA署長。

《紐約時報》引述13名消息人士稱，特朗普5月30日在白宮橢圓形辦公室為馬斯克舉辦歡送會前，幕僚向他呈上文件，內容卻是顯示艾薩克曼近年曾捐款給重要民主黨人，某些人是特朗普事前不知情。

圖為2025年4月9日，艾薩克曼到華盛頓國會山莊出席參議院NASA署長提名聽證會。（Reuters）

報道稱，特朗普在歡送會結束後即時對馬斯克發難，一邊對後者大聲讀出捐款清單，一邊搖頭，特朗普稱，這是不好的（This was not good）。

馬斯克則解釋指，艾薩克曼確實曾捐款予民主黨人，但其他很多人也曾這樣做，又指這恰恰顯示特朗普用人唯才。

特朗普並不認同馬斯克的說法，認為艾薩克曼是牆頭草，任命他是弊大於利。

由於現場人士眾多，且部份人本就對馬斯克不滿，所以他當時未有積極替艾薩克曼辯護。馬斯克本來盼會後還能私下與特朗普討論，結果後者卻在短短數小時後，就決定撤銷艾薩克曼的提名。

2025年5月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reutesrs）

NASA署長人選對馬斯克來說至關重要，由友好的人擔任署長，對他旗下太空探索科技公司（SpaceX）的發展非常有利。因此，特朗普此前提名艾薩克曼出任NASA署長，就正合馬斯克意。

報道稱，馬斯克本打算低調地離開政府，但艾薩克曼的提名遭撤銷，不只讓前者利益受損且令其感到屈辱，終導致他與特朗普關係急轉直下，為後來的隔空對罵埋下導火線。