泰柬邊境局勢升級　兩國各增派軍隊　泰關閉2個邊境檢查站

泰國與柬埔寨軍隊5月28日在邊境地區發生造成1人死亡的駁火事件後，局勢升級，柬埔寨擬提交邊界問題至國際法院仲裁，兩國更各自向邊境地區增派軍隊。央視新聞報道，泰國並在6月7日起關閉兩個邊境檢查站。



2025年5月28日，泰柬軍隊在邊境發生駁火事件後，泰國民眾舉行示威，要求政府加強措施捍衛主權（NurPhoto via Getty Images）

風波始於5月28日清晨，泰柬兩國軍隊在具有主權爭議、位於泰國烏汶府與柬埔寨北部柏威夏省接壤處的沖博地區駁火，1名柬埔寨士兵死亡，兩方均指控是對方首先開火。

事後兩國領導人通話，同意盡快解決糾紛，但邊境局勢仍然緊張，據泰國軍方6月7日稱，由於柬埔寨向邊境加派軍隊，泰國也決定向該地區增派軍隊。

泰國總理佩通坦2025年4月4日在曼谷出席記者會（Reuters）

泰國副總理兼國防部長蓬探（Phumtham Wechayachai）又指，柬埔寨方面拒絕周四舉行雙邊會談的方案，他指柬方加強在邊境的軍事存在，加劇緊張局勢。

泰國外交部指，會致力於6月14日舉行雙邊會談，解決與柬方的邊界問題。

柬埔寨：擬提交至國際法院仲裁

《柬中時報》報道，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）7日表示，擬借鑑新加坡與馬來西亞在「白礁」主權爭議中訴諸國際法院的成功經驗，把與泰國存在爭議的4個敏感邊界地區問題提交至國際法院審理，以避免問題延續至下一代。

據央視新聞報道，泰國皇家陸軍7日發表聲明指，由於邊境緊張局勢升級，泰國陸軍將採取更強硬的應對措施，視情況關閉泰柬邊境檢查站。軍方又指，位於泰國尖竹汶府的2個邊境檢查站於7日開始暫停泰柬兩國遊客進出。

中國駐泰國大使館6月6日表示，中方願繼續跟泰國與柬埔寨保持協調，將盡最大努力維護地區和平與穩定。