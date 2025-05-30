泰柬軍方邊境交火後達協議　分別後撤及尋求和平解決方案

泰國與柬埔寨軍隊5月28日清晨在邊境發生短暫交火事件，事件中未有造成人員傷亡。 柬埔寨陸軍29日發表聲明稱，柬泰兩國達成協議，同意保持克制，避免在有爭議的邊境地區發生武裝衝突。



泰柬邊界過去也曾發生流血衝突。圖為2011年2月8日，柬埔寨士兵在柏威夏寺廟檢查站戒備。(Getty)

聲明指出，協議由柬埔寨陸軍司令毛索潘（Mao Sophan）、泰國陸軍司令帕納（Pana Klaewblaudtuk）在兩國邊境檢查站會談後達成，雙方同意繼續通過所有現有機制解決問題，包括在未來幾週透過聯合邊界委員會，尋求和平解決爭端的方案。此外，雙方部隊已從衝突地區後撤到原來的位置。

泰柬軍隊28日在一處尚未劃界的爭議地區發生衝突，雙方均聲稱擁有當地主權，經交火持續約10分鐘後，1名柬埔寨士兵死亡。

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）和柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）29日均表示，不希望衝突升級，將通過對話緩和邊境緊張局勢。