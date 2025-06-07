泰柬邊境緊張　馬來西亞籲克制　泰總理：軍方可決定是否升級行動

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）6月6日說，泰國軍方前線指揮官有權決定是否就當前的泰柬邊境糾紛採取軍事行動，但重申政府優先通過和平手段解決當前緊張局勢。



泰國軍方接管邊境檢查站

路透社報道，泰國軍方7日發聲明表示，隨着泰柬緊張局勢加劇，軍方將接管與柬埔寨接壤邊境檢查站的開放和關閉，又指柬埔寨加強了於兩國邊境的軍事存在。

泰國軍方批評，柬埔寨的挑釁行為及在邊境集結軍事力量的行為顯示其使用武力的明確意圖。

佩通坦：泰國軍方已做好準備應對各種情況

《民族報》稱，佩通坦6日在國家安全委員會會議上作出表態。她說，副總理兼國防部長蓬探（Phumtham Wechayachai）已與柬埔寨方面舉行會談，邊境整體局勢保持穩定。

佩通坦強調，泰柬雙方溝通良好，軍方也做好準備以應對各種情況。她說：「軍方已經了解當地的實際情況。如果衝突不可避免，他們必須做出決定；但若非必要，我們必須避免衝突。」

泰國總理佩通坦2025年4月4日在曼谷出席記者會（REUTERS）

泰柬防長會晤

蓬探與柬埔寨副首相兼防長Tea Seiha於5日就邊境緊張局勢在泰國沙繳府（Sa Kaeo）開會，蓬探提出柬埔寨軍隊撤回原有陣地的建議，並重申泰國反對暴力行為的立場。

蓬探6日告訴記者：「我們的會談圍繞如何緩和局勢……泰國政府已表明不希望發生戰爭。我們不擔心潛在的武裝衝突，但我們不希望出現人員傷亡。」

據柬埔寨《金邊郵報》（The Phnom Penh Post）報道，柬埔寨國防部同日發文告，表明不會遵循泰國的軍隊後撤要求。「柬埔寨不能從軍隊長期駐守的陣地撤離，該地是柬埔寨的主權領土。」

柬埔寨國防部也說，柬泰兩國防長會談後，雙方同意通過保持溝通、互相理解和繼續展開和平對話，來緩和邊境緊張局勢，以避免發生軍事衝突。

2025年6月6日，泰國曼谷，在泰柬兩國發生邊境衝突後，有泰國民眾在柬埔寨大使館前舉著泰國國旗示威。（Reuters）

泰柬軍隊5月28日在泰柬邊境的沖博地區短暫交火，造成一名柬埔寨士兵死亡。事件發生後，雙方持續對峙不願退讓。金邊表明將把兩國邊界糾紛交由海牙國際法院（ICJ）仲裁，曼谷則反對這麼做。

泰國軍方5日晚發聲明說，已準備好啟動一項「高級別行動」，以應對任何侵犯國家主權的行為。這是泰國軍方在與柬埔寨的邊境爭端中到目前為止最強硬的表態。

泰國皇家海軍總司令則指，泰國海陸空三軍已做好準備，在接到政府命令後立即派兵到涉事地區。

2025年6月6日，泰國曼谷，在泰柬兩國發生邊境衝突後，有泰國民眾在柬埔寨大使館前舉著泰國國旗及標語示威。（Reuters）

馬來西亞籲泰柬保持克制

《曼谷郵報》報道，泰國政府敦促邊境地區的居民設立安全掩體，以便在軍事衝突爆發時有藏身之所。

泰國邊境地區居民對局勢表示擔憂。有爭端地區附近居民說：「我非常害怕，已經好幾天沒辦法睡覺。」

東盟輪值主席國馬來西亞首相安華6日呼籲泰柬兩國通過和平手段解決邊境糾紛。安華在社交平台X發文說：「我敦促泰國和柬埔寨繼續保持克制，採取措施緩和緊張局勢，並努力達成和平、全面的解決方案。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

