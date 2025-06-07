冀馬斯克「歸隊」　萬斯節目談「特馬口水戰」：他犯了大錯｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在線上爆發「口水戰」，白宮試斡旋對話但未能成事，外界關注二人關係後續。副總統萬斯（JD Vance）則在周六（6月7日）播出的一檔Podcast節目中談及此事，他強調馬斯克對特朗普發難是「犯了大錯」，但特朗普並不想與馬斯克結仇。萬斯希望馬斯克將來還能「歸隊（back into the fold）」。



《紐約郵報》報道，萬斯在節目《This Past Weekend with Theo Von》中說：「我會一直忠於特朗普總統，我也希望馬斯克最終能歸隊」，他坦言今次衝突並非小事，稱「有史以來最具變革精神的企業家之一」與「世界上最有權勢的人」，發生衝突是一個巨大的錯誤。

他還在節目中奉勸馬斯克能夠冷靜思考，然後歸隊，還強調特朗普表現克制，認為馬斯克在這件事上去的太盡，「如果馬斯克稍微冷靜一點，一切都會好起來」。

萬斯在特朗普與馬斯克爆發衝突後，支持特朗普，他日前發帖稱「特朗普在贏得他所領導的運動的信任方面，比自己這輩子遇見的任何一個人做得都要多」。