特朗普與馬斯克終究因「它」反目了？　一片看懂世紀決裂

世界首富馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump），這兩位曾經親密無間的政治盟友，如今竟公開互相攻擊，反目成仇。為何一個曾被特朗普稱為「美麗大法案」（Big Beautiful Bill，又譯「大而美法案」）的提案，會引爆一場「醜陋之戰」（Big Ugly Battle）？



引爆點：「美麗大法案」的醜陋真相

要了解這場風暴的起因，必須從特朗普的所謂「美麗大法案」談起。該法案的官方名稱為《大規模稅收與支出法案》，特朗普曾得意地宣稱這是「國家歷史上最重要的法案」。然而，其實際內容卻引發了巨大爭議。

該法案聲稱將在未來十年內減稅4萬億美元，同時削減1.5萬億美元支出。其主要減稅對象是企業和富人，旨在永久延長2017年特朗普稅改中的富人減稅措施，以避免未來富人稅負增加。

然而，削減的支出卻集中在醫療補助、保健、教育、清潔能源等關乎普通民眾生活的項目。法案還強制要求低收入保障人群必須「工作」才能申領醫療保險，否則將被取消資格，這可能導致數百萬人失去醫保。

馬斯克指，「美麗大法案」(又譯「大而美法案」)（One Big Beautiful Bill）5月底交予眾議院通過前, 他根本也沒看過詳細內容。（Reuters）

正是這份「美麗大法案」的財政影響，讓馬斯克怒不可遏，直斥其為「醜陋法案」（Big Ugly Bill）。預算分析師估計，該法案將導致未來十年聯邦赤字至少增加2.5萬億美元，相當於美國一年GDP的10%以上。

更甚者，這些減稅措施主要惠及最富有的1%人口。稅收政策中心分析指出，年收入超過100萬美元的家庭平均每年可減稅約7萬美元，而年收入少於5萬美元的家庭僅能減稅數百美元。

國會預算辦公室的評估顯示，「美麗大法案」將使醫療補助計劃（Medicaid）在十年內削減約6000億美元。最大的受害者將是依賴政府醫療補助的低收入人群，估計將有超過800萬人失去醫療保險，其中包括50萬名兒童，這意味著他們將無力負擔醫療費用。

130天，馬斯克忍無可忍

上月底，當這份法案在眾議院通過之際，剛卸任政府效率部（DOGE）負責人職務的馬斯克終於忍無可忍。他在社交媒體上寫道：「抱歉，我實在受不了了。這項規模龐大、荒唐可笑、分贓般的國會支出法案簡直令人作嘔。」

Elon Musk在社交媒體上面寫道：「對不起，我實在受不了了。這項規模龐大、荒唐可笑、分豬肉式的國會支出法案簡直令人作嘔。」（X貼文）

執掌DOGE工作約130天的馬斯克，最終無法忍受特朗普荒謬的經濟政策——他可以忍受「對等關稅」，卻無法容忍「美麗大法案」。他還表示：「那些投票支持這項法案的人真可恥：你們知道自己做錯了，心知肚明。」他直接指出這份法案是「劫貧濟富」的醜劇，一邊為富人大幅減稅，一邊又削減窮人的醫保福利。

或許有人會質疑，馬斯克本身就是億萬富豪，為何要反對這份對富人有利的法案？實際上，馬斯克擔心的是該法案會大幅增加聯邦赤字。畢竟，特朗普的這份法案，一夜之間便讓馬斯克之前在DOGE大幅裁減聯邦僱員所做的努力化為烏有，而特朗普卻要大力推行減稅。他甚至放話預言，特朗普的關稅政策將導致美國在今年下半年陷入衰退。

2025年5月30日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，全球首富馬斯克（Elon Musk，左）從美國總統特朗普（Donald Trump）手中接過白宮金鑰匙。圖為馬斯克獲贈的白宮金鎖匙。（Reuters）

世紀罵戰

6月5日，這場風暴正式升級為世紀罵戰。特朗普在白宮會見德國總理默茨時，公開批評馬斯克，表示對他近期行為感到失望，並稱自己曾給予馬斯克許多幫助。

馬斯克似乎邊看直播邊在X平台逐條回應。他表示，如果沒有他的支持，「民主黨將控制眾議院，而共和黨在參議院的支持率將為51-49」，痛斥特朗普批評自己是「忘恩負義」！

特朗普說：「我會贏得賓夕法尼亞州的選票，無論是否有馬斯克的支持。」馬斯克則反擊道：「沒有我，特朗普就會輸掉大選。」

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

特朗普威脅要取消馬斯克旗下公司與聯邦政府之間的訂單，稱「最簡單的方法就是終止馬斯克與政府間的補貼與合約」。事實上, 馬斯克旗下的SpaceX每年從NASA和國防部獲得超過30億美元的合約，特斯拉（Tesla）也有大量政府訂單。如果這些合約真的被取消，將對馬斯克的公司造成重大打擊。

馬斯克反擊得更狠，他威脅將立即讓為美國政府服役的龍飛船（Dragon spacecraft）退役。這些飛船是美國太空計劃的重要組成部分，如果真的退役，將對美國太空事業造成重大打擊。

馬斯克威脅特朗普讓SpaceX旗下的龍飛船退役，若屬實將重創如今美國的航太事業。（NASA）

他還表示：「如果政府不需要我的服務，那麼我就去幫助其他國家！」這句說話震撼在於，馬斯克旗下科技巨擘的技術在全球領先，如果他真的轉投幫助其他國家，將對美國的戰略地位構成巨大威脅。

馬斯克甚至爆出更勁爆的料，他暗示特朗普牽涉愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）名單的醜聞。愛潑斯坦是被控販賣未成年少女的「富豪級淫媒」，馬斯克指出愛潑斯坦涉事名單未被公開的原因，是因為特朗普本人就在名單中。

愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左三）與特朗普早年有一定的私交。（Getty）

馬斯克還暗諷特朗普年邁。他說：「特朗普只剩下3.5年總統任期，而我還會活躍超過40年。」這句話明顯是在嘲諷特朗普年紀大，而自己還年輕。特朗普現年78歲，馬斯克53歲，兩人年齡相差25年，馬斯克要比長壽確實很難輸。

馬斯克甚至轉發了一則帖子，內容是：「總統對馬斯克，誰會贏？我投馬斯克一票。特朗普應該被彈劾，由萬斯（Vance）頂替他的位置。」馬斯克轉發時還表示同意。

此舉震撼全球，一個曾經是總統盟友的人，如今竟公開支持彈劾總統。白宮發言人萊維特（Levitt）也忍不住回應稱：「馬斯克的這番舉動令人遺憾。」

2024年10月5日，時任美國共和黨總統候選人特朗普、時任共和黨副總統候選人萬斯和億萬富豪馬斯克在賓夕法尼亞州舉行競選集會時，在後台與記者交談。（Getty）

經濟震撼彈：特斯拉股價暴跌

除了政治攻擊，馬斯克還對特朗普的經濟政策提出嚴厲警告。他預言特朗普的關稅政策將導致美國經濟在第三季度陷入衰退。

事實上，特朗普的關稅稅率目前處於近幾十年來的高位，介於10%至15%之間，預計將為政府帶來約2.5萬億美元的財政收入。但馬斯克認為這些高額關稅將對經濟造成負面影響，特別是對他的汽車業務，因為其鋰電池主要來自中國。

美國聯準會也對經濟前景表示憂慮，認為美國極有可能陷入滯脹，即經濟增長停滯，同時通膨高企，失業率也攀升的情況。如果真的如此，美國經濟將面臨自2008年金融危機以來最嚴峻的挑戰。

這場世紀罵戰的影響很快就反映在股市上。馬斯克與特朗普唇槍舌劍之際，特斯拉股價應聲急挫，當日收盤下跌14.3%，市值蒸發約1500億美元，相當於約1.17萬億港元就這樣蒸發了。可見市場對這場政治風暴的擔憂之深。

馬斯克與特朗普唇槍舌劍之際，特斯拉（Tesla）股價應聲急挫，當日收盤下跌14.3%，

不僅特斯拉（Tesla），整個電動車板塊都受到衝擊。投資者擔心，如果馬斯克真的與政府關係惡化，整個新能源行業都會受到影響。而SpaceX雖然是私人公司，但其估值也因為這場風波而下跌了約10%。

投資者還擔心，如果馬斯克真的與特朗普反目成仇，他的公司會否失去政府訂單？而美國的太空計劃又會否受到影響？更重要的是，這場政治內鬥會否影響到美國的科技創新？

這場美國內部的政治風暴也引起了國際社會的關注。歐盟官員私下表示，這種政治不穩定性將影響美國的國際信譽。更諷刺的是，俄羅斯媒體也嘲諷道：「美國最富有的人和最有權力的人打起來了，這就是他們的民主？」

今日這個故事表面上是兩個權力人物的個人恩怨，但馬斯克稱這份法案「令人作嘔」，其實是說出了許多人的心聲。一個真正為人民服務的政府，應該是保護弱勢群體，而不是劫貧濟富。這份法案如果真的通過，受害的不僅是低收入人群，還將是整個美國社會。