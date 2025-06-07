特朗普與馬斯克終究因「它」反目了？ 一片看懂世紀決裂
世界首富馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump），這兩位曾經親密無間的政治盟友，如今竟公開互相攻擊，反目成仇。為何一個曾被特朗普稱為「美麗大法案」（Big Beautiful Bill，又譯「大而美法案」）的提案，會引爆一場「醜陋之戰」（Big Ugly Battle）？
引爆點：「美麗大法案」的醜陋真相
要了解這場風暴的起因，必須從特朗普的所謂「美麗大法案」談起。該法案的官方名稱為《大規模稅收與支出法案》，特朗普曾得意地宣稱這是「國家歷史上最重要的法案」。然而，其實際內容卻引發了巨大爭議。
該法案聲稱將在未來十年內減稅4萬億美元，同時削減1.5萬億美元支出。其主要減稅對象是企業和富人，旨在永久延長2017年特朗普稅改中的富人減稅措施，以避免未來富人稅負增加。
然而，削減的支出卻集中在醫療補助、保健、教育、清潔能源等關乎普通民眾生活的項目。法案還強制要求低收入保障人群必須「工作」才能申領醫療保險，否則將被取消資格，這可能導致數百萬人失去醫保。
正是這份「美麗大法案」的財政影響，讓馬斯克怒不可遏，直斥其為「醜陋法案」（Big Ugly Bill）。預算分析師估計，該法案將導致未來十年聯邦赤字至少增加2.5萬億美元，相當於美國一年GDP的10%以上。
更甚者，這些減稅措施主要惠及最富有的1%人口。稅收政策中心分析指出，年收入超過100萬美元的家庭平均每年可減稅約7萬美元，而年收入少於5萬美元的家庭僅能減稅數百美元。
國會預算辦公室的評估顯示，「美麗大法案」將使醫療補助計劃（Medicaid）在十年內削減約6000億美元。最大的受害者將是依賴政府醫療補助的低收入人群，估計將有超過800萬人失去醫療保險，其中包括50萬名兒童，這意味著他們將無力負擔醫療費用。
130天，馬斯克忍無可忍
上月底，當這份法案在眾議院通過之際，剛卸任政府效率部（DOGE）負責人職務的馬斯克終於忍無可忍。他在社交媒體上寫道：「抱歉，我實在受不了了。這項規模龐大、荒唐可笑、分贓般的國會支出法案簡直令人作嘔。」
執掌DOGE工作約130天的馬斯克，最終無法忍受特朗普荒謬的經濟政策——他可以忍受「對等關稅」，卻無法容忍「美麗大法案」。他還表示：「那些投票支持這項法案的人真可恥：你們知道自己做錯了，心知肚明。」他直接指出這份法案是「劫貧濟富」的醜劇，一邊為富人大幅減稅，一邊又削減窮人的醫保福利。
或許有人會質疑，馬斯克本身就是億萬富豪，為何要反對這份對富人有利的法案？實際上，馬斯克擔心的是該法案會大幅增加聯邦赤字。畢竟，特朗普的這份法案，一夜之間便讓馬斯克之前在DOGE大幅裁減聯邦僱員所做的努力化為烏有，而特朗普卻要大力推行減稅。他甚至放話預言，特朗普的關稅政策將導致美國在今年下半年陷入衰退。
世紀罵戰
6月5日，這場風暴正式升級為世紀罵戰。特朗普在白宮會見德國總理默茨時，公開批評馬斯克，表示對他近期行為感到失望，並稱自己曾給予馬斯克許多幫助。
馬斯克似乎邊看直播邊在X平台逐條回應。他表示，如果沒有他的支持，「民主黨將控制眾議院，而共和黨在參議院的支持率將為51-49」，痛斥特朗普批評自己是「忘恩負義」！
特朗普說：「我會贏得賓夕法尼亞州的選票，無論是否有馬斯克的支持。」馬斯克則反擊道：「沒有我，特朗普就會輸掉大選。」
特朗普威脅要取消馬斯克旗下公司與聯邦政府之間的訂單，稱「最簡單的方法就是終止馬斯克與政府間的補貼與合約」。事實上, 馬斯克旗下的SpaceX每年從NASA和國防部獲得超過30億美元的合約，特斯拉（Tesla）也有大量政府訂單。如果這些合約真的被取消，將對馬斯克的公司造成重大打擊。
馬斯克反擊得更狠，他威脅將立即讓為美國政府服役的龍飛船（Dragon spacecraft）退役。這些飛船是美國太空計劃的重要組成部分，如果真的退役，將對美國太空事業造成重大打擊。
他還表示：「如果政府不需要我的服務，那麼我就去幫助其他國家！」這句說話震撼在於，馬斯克旗下科技巨擘的技術在全球領先，如果他真的轉投幫助其他國家，將對美國的戰略地位構成巨大威脅。
馬斯克甚至爆出更勁爆的料，他暗示特朗普牽涉愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）名單的醜聞。愛潑斯坦是被控販賣未成年少女的「富豪級淫媒」，馬斯克指出愛潑斯坦涉事名單未被公開的原因，是因為特朗普本人就在名單中。
馬斯克還暗諷特朗普年邁。他說：「特朗普只剩下3.5年總統任期，而我還會活躍超過40年。」這句話明顯是在嘲諷特朗普年紀大，而自己還年輕。特朗普現年78歲，馬斯克53歲，兩人年齡相差25年，馬斯克要比長壽確實很難輸。
馬斯克甚至轉發了一則帖子，內容是：「總統對馬斯克，誰會贏？我投馬斯克一票。特朗普應該被彈劾，由萬斯（Vance）頂替他的位置。」馬斯克轉發時還表示同意。
此舉震撼全球，一個曾經是總統盟友的人，如今竟公開支持彈劾總統。白宮發言人萊維特（Levitt）也忍不住回應稱：「馬斯克的這番舉動令人遺憾。」
經濟震撼彈：特斯拉股價暴跌
除了政治攻擊，馬斯克還對特朗普的經濟政策提出嚴厲警告。他預言特朗普的關稅政策將導致美國經濟在第三季度陷入衰退。
事實上，特朗普的關稅稅率目前處於近幾十年來的高位，介於10%至15%之間，預計將為政府帶來約2.5萬億美元的財政收入。但馬斯克認為這些高額關稅將對經濟造成負面影響，特別是對他的汽車業務，因為其鋰電池主要來自中國。
美國聯準會也對經濟前景表示憂慮，認為美國極有可能陷入滯脹，即經濟增長停滯，同時通膨高企，失業率也攀升的情況。如果真的如此，美國經濟將面臨自2008年金融危機以來最嚴峻的挑戰。
這場世紀罵戰的影響很快就反映在股市上。馬斯克與特朗普唇槍舌劍之際，特斯拉股價應聲急挫，當日收盤下跌14.3%，市值蒸發約1500億美元，相當於約1.17萬億港元就這樣蒸發了。可見市場對這場政治風暴的擔憂之深。
不僅特斯拉（Tesla），整個電動車板塊都受到衝擊。投資者擔心，如果馬斯克真的與政府關係惡化，整個新能源行業都會受到影響。而SpaceX雖然是私人公司，但其估值也因為這場風波而下跌了約10%。
投資者還擔心，如果馬斯克真的與特朗普反目成仇，他的公司會否失去政府訂單？而美國的太空計劃又會否受到影響？更重要的是，這場政治內鬥會否影響到美國的科技創新？
這場美國內部的政治風暴也引起了國際社會的關注。歐盟官員私下表示，這種政治不穩定性將影響美國的國際信譽。更諷刺的是，俄羅斯媒體也嘲諷道：「美國最富有的人和最有權力的人打起來了，這就是他們的民主？」
今日這個故事表面上是兩個權力人物的個人恩怨，但馬斯克稱這份法案「令人作嘔」，其實是說出了許多人的心聲。一個真正為人民服務的政府，應該是保護弱勢群體，而不是劫貧濟富。這份法案如果真的通過，受害的不僅是低收入人群，還將是整個美國社會。