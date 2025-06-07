馬斯克點名在淫媒愛潑斯坦名單榜上有名　特朗普首度回應

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在網上罵戰期間，曾稱對方在已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的名單上，更指這是白宮沒有公開名單的理由。特朗普其後回應，強調自己沒作任何不當行為。



特朗普6日在自家社家平台Truth Social轉載愛潑斯坦生前聘請的辯護律師舍恩（David Schoen）的發文，對方肯定地表明愛潑斯坦並沒有任何傷害特朗普的資料。

白宮較早前亦回應馬斯克的言論，形容這是馬斯克的「一次不幸事件」，又指對方的大爆發與特朗普的大而美法案政策有關。

馬斯克6月5日在旗下的社交平台X發文，稱「是時間投下巨大炸彈」，指特朗普在愛潑斯坦事件名單中，並表示這是華府沒有公開名單的真正理由，又以特朗普的縮寫「DJT」稱呼對方，希望「會有美好的一天」。

他呼籲大家記住這段帖文，稱真相將會出現。不過有關帖文目前已被刪除。