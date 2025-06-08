美媒：「特馬罵戰」引國安憂慮　NASA和國防部急尋SpaceX替代方案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和科技富豪馬斯克（Elon Musk）日前因「大而美」減稅法案而反目。特朗普威脅終止馬斯克的政府合約，馬斯克則回擊要讓太空探索技術公司（SpaceX）的「龍」飛船退役。據美媒報道，此舉觸發了美國安全官員的敏感神經，美國太空總署（NASA）和五角大樓在過去一週迅速採取行動，敦促SpaceX的競爭對手加快開發替代火箭和太空船。



馬斯克周四（6月5日）在社交平台X（舊稱Twitter）上揚言稱將立即讓「龍」飛船（Dragon spacecraft）退役。這將導致NASA無法送太空人前往國際空間站，五角大樓也嚴重依賴該公司發射其最敏感的人造衛星。雖然他隨後收回此番言論，仍舊觸動了國安官員的敏感神經。

▼馬斯克：「龍」飛船不會退休

《華盛頓郵報》報道稱，這場口水戰凸顯出美國政府在太空任務上過度依賴單一公司，SpaceX擁有數十億美元的政府合同，由於競爭對手發展速度緩慢，政府也幾乎沒有其他選擇。

報道引述了十幾位業內和政府知情人士，其中幾位NASA和國防部官員聽到「龍」飛船要退役時，才意識到問題的嚴重性。

2025年3月18日，SpaceX龍飛船載着美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）脫離國際太空站，開始飛回地球。（Reuters）

據四位知情人士透露，自周四的罵戰以來，至少有三家商業太空公司：火箭實驗室 （Rocket Lab）、《華郵》老闆貝索斯（Jeff Bezos）的藍色起源（Blue Origin）和前SpaceX和藍色起源員工創立的Stoke Space，接到了政府官員的聯繫，詢問他們的火箭狀況以及何時可以執行政府任務。

特朗普和馬斯克周四爭執之際，太空公司Sierra Space高管正與NASA官員舉行會議。該公司正在開發名為「追夢者號」（Dream Chaser）的太空飛機，未來可能為太空站運貨。

2025年1月16日凌晨1時，藍色起源火箭新格倫（New Glenn）在美國佛羅里達州發射成功升空。（X/ @blueorigin）

Sierra Space執行長厄茲曼（Fatih Ozmen）表示，NASA提到希望有多元選擇，不想仰賴單一供應商。追夢者號目前正在最後測試整合階段：「我們正與NASA領導層密切合作，讓這艘飛行器在今年稍晚升空。」

此外，五角大廈最近正努力擴大軍事和太空工業基礎，通過允許競爭降低成本並促進創新。美國太空部隊去年發布一項策略，稱該部隊將努力避免「過度依賴任何單一供應商或解決方案」。

2025年3月31日，美國佛羅里達州，圖為SpaceX旗下獵鷹9號火箭搭載龍飛船成功發射升空，開啟繞飛地球南北極任務。（Reuters）

為了讓更多公司競標利潤豐厚的太空合同，五角大樓最近設立了兩條發射競標「通道」。第一通道允許新進業者通過發射體積較小、非關鍵性的單顆衛星合約來競標；第二通道將保留給更大型、經過驗證的火箭，用於發射不易失敗的衛星。

然而，SpaceX繼續在這些任務中佔主導地位。