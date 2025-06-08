涉協助瑞士膠囊自殺案被捕　安樂死倡議者Florian Wille崩潰離世

瑞士安樂死活動倡議者威利特（Florian Willet）去年9月涉嫌教唆一名受病痛折磨的美國女子使用「安樂死膠囊艙」（Sarcophagus，簡稱Sarco，又稱自殺膠囊）自殺，被拘留調查。他的好友、安樂死膠囊艙設計者尼奇克（Philip Nitschke）表示，威利特12月獲釋，但期間他因「錯誤謀殺指控」和監禁造成的創傷而精神崩潰，今年5月在德國已接受協助自殺離世。



瑞士法律允許在特定情況下協助人們進行安樂死，但過程受到嚴格監管。使用者坐入安樂死膠囊艙後，只需按下一鍵，通過注入氮氣並迅速降低氧氣濃度，在數分鐘内令使用者無痛窒息死亡。但使用者可在無醫療監督的情況下自行操作裝置自盡，因此備受倫理批評。

「安樂死膠囊艙」（Sarcophagus，簡稱Sarco）（Sarco網站）

威利特是唯一在該名美國女子在安樂死膠囊艙中離世後還留在現場的疑犯。荷蘭《人民報》（de Volkskrant）報道，9月23日（美國女子死亡幾小時後）的一份「電話記錄」顯示，檢察官被法醫告知，該女子頸部有重傷。

尼奇克在瑞士安樂死組織「最後手段」（The Last Resort）網站寫道，威利特因此被瑞士法院指控勒死死者，處以拘留待審70天，直到12月2日被釋放。這給他留下了精神創傷，威利特隨後在今年初於蘇黎世的公寓3樓墜落，入院接受手術和治療。1月的出院報告顯示，他患有一種「急性多形性精神失常」（acute polymorphic psychotic disorder），與審前拘留和相關壓力有關。

圖為死者Florian Willet博士。他於2025年5月5日在德國科隆接受協助自殺後離世。（thelastresort.ch）

報道指，47歲的威利特不堪重負，5月5日回到德國科隆接受協助自殺。

尼奇克寫道：「他知道自己沒有做任何違法或錯誤的事情，但他對瑞士法治的信念卻已支離破碎。」