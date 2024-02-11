荷蘭93歲前首相與病妻手牽手安樂死　2人結褵70載：不能沒有彼此

93歲荷蘭前首相范阿赫特（Dries van Agt）2019年腦溢血後從未完全康復，結褵70年的同齡妻子Eugenie（尤金妮）也病得很重，兩人2024年2月5日手牽手，一起接受安樂死，雖然這種「伴侶安樂死」（duo euthanasia）仍相當少見，不過實施次數已逐年增加。



《衛報》報道，范阿赫特1977至1982年擔任荷蘭首相，隸屬基督教民主呼籲黨（CDA），是一位天主教徒，他與妻子尤金妮結婚70年，時常稱呼她「我的女孩。」范阿赫特在2019年腦溢血後健康狀況便急轉直下，妻子同樣也病重，范阿赫特晚年成立的親巴勒斯坦組織「權利論壇」（The Rights Forum）上周宣布，夫妻倆「牽手並肩」接受安樂死，指他們「不能沒有彼此。」

「伴侶安樂死」在荷蘭仍少見，2020年首次有紀錄，當年共有26對伴侶攜手面對死亡，2021年增加至32個，2022年再增至58個。安樂死中心發言人 Elke Swart 表示：「現在荷蘭每年約有1千人接受安樂死，但所有『伴侶安樂死』的申請均分開審核。」

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荷蘭在2002年推出安樂死制度，不過接受條件相當嚴格，需滿足6種條件，包括難以忍受的痛苦、沒有解脫的希望、長期以來獨立的死亡願望。而審查需有2位專家再三確認，多數情況下由家庭醫生在家中進行。

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支持安樂死的NVVE基金會主席 Fransien van ter Beek 指出，儘管「伴侶安樂死」比例很小，但許多人都表達了這個願望：「這種情況並不常發生，因為這並非一條容易的道路。」

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