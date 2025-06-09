烏克蘭無人機襲擊莫斯科　當地兩大機場被迫暫時關閉

俄羅斯當局6月8日表示，由於烏克蘭針對莫斯科發動無人機攻勢，迫使首都的兩座主要機場暫時關閉。俄羅斯國防部聲稱，7日晚至8日上午，烏克蘭共發射了61架無人機，目標是俄羅斯領土和被佔領的克里米亞。



路透社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）透過通訊軟件Telegram表示，截至格林威治時間4時（香港時間中午12時），俄羅斯防空部隊已摧毀9架飛向莫斯科的烏克蘭無人機。他指，緊急部門已派人前往無人機殘骸墜落的地點，目前尚無任何損毀通報。

俄羅斯當局表示，烏克蘭無人機攻擊還導致杜拉（Tula）地區的阿佐特（Azot）化工廠發生短暫火災，造成二人受傷。此外，7架無人機在卡路加（Kaluga）地區上空遭摧毀。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，截至格林威治時間4時（香港時間中午12時），俄羅斯防空部隊已摧毀9架飛向莫斯科的烏克蘭無人機。(Getty)

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，為確保飛行安全，將暫停伏努科沃（Vnukovo）和杜莫迪多沃（Domodedovo）兩座主要機場的航班起降。

俄羅斯國防部表示，在莫斯科及其郊區以及布良斯克（Bryansk）、別爾哥羅德（Belgorod）、卡盧加州（Kaluga）、圖拉州、奧廖爾州（Oryol）和庫爾斯克州（Kursk），都攔截到了無人機。