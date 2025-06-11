怕Elon Musk受外國影響？　美媒：拜登政府追蹤過到他房產的外賓

美國富豪馬斯克（Elon Musk）5月底離開總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內閣，並卸下「政府效率部」（DOGE）領導職務。但據美媒爆出，早在他公開支持特朗普競選前，拜登（Joe Biden）時期的國防部和國土安全部曾發起調查，多個政府機構在2022年到2023年間追蹤進出馬斯克各處房產的外國人，由於他的公司與政府簽下許多敏感合約，華府害怕受到外國影響。



《華爾街日報》引述知情人士透露，調查重點關注的是來自東歐和其他國家訪問馬斯克的人士。調查至今尚未進展到提出指控。包括聯邦調查局（FBI）在內的多個機構的官員已聽取相關簡報。

消費者擔心馬斯克在DOGE的工作會讓他在Tesla等私人企業的業務受影響。（Reuters）

馬斯克旗下太空科技探索公司SpaceX等5家企業都與美國政府簽訂敏感合約，並且擁有前所未有的接觸高級政府官員的管道。他還被允許獲取最高國家機密。

2022年12月19日，SpaceX 標誌和馬斯克（Elon Musk）。（Reuters）

兩位熟悉調查組織運作的人士表示，馬斯克與外國人一起出行的次數非常頻繁，以至於他為了幫特朗普再次當選而建立的「美國政治行動委員會」（America PAC）員工開始擔心誰會和馬斯克一起參加會議和活動。

《華爾街日報》 10月報道稱，馬斯克自2022年底以來一直與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）保持定期聯繫。馬斯克與外國人的聯繫導致SpaceX律師建議他不要尋求更高的安全許可，因為擔心他可能不得不解釋這些關係，否則其安全許可將被完全撤銷。