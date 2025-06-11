洛杉磯騷亂｜市長嘗試與特朗普通電話　要求停止襲擊行動

美國洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，她周二（10日）致電總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），要求他停止對移民進行襲擊行動，轉而將注意力集中在2026年世界盃上，屆時將有一些比賽在洛杉磯舉行。



巴斯在記者會上說：「我今天要給他打電話，我想告訴他停止突襲。 」

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出2000名國民警衛隊。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）和巴斯周日（8日）齊齊在社交媒體上批評特朗普政府此舉，兩人均呼籲民眾保持冷靜、避免使用暴力。

紐瑟姆在社交媒體上發文指責特朗普此舉「旨在製造危機，而非滿足實際需求」。他強調，特朗普試圖通過「製造混亂」來為加大鎮壓、煽動更多恐慌及強化控制尋找藉口。

巴斯則在聲明中強調，特朗普部署國民警衛隊導致混亂升級，洛杉磯居民正真切地感受着恐懼，這種恐懼在社區和家庭中蔓延，將民眾置於危險境地，而這是洛杉磯最不需要的。