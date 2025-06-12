特朗普：不排除延後關稅暫緩期 最遲兩週內致函各國促交協議條款
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（6月11日）在華盛頓觀看音樂劇《悲慘世界》前回應傳媒問題，他指願意延長原定7月8日到期的關稅暫緩期限，以便空出時間給各國與美國達成關稅協議，但又認為無必要。
特朗普指，美國與各國的貿易談判仍在進行，其中包括韓國、日本和歐盟等15個貿易夥伴，他還強調將在一到兩週內向其他數十個國家致函，敦促它們概述與美國的貿易協議條款，而這些國家可以選擇是否接受。
而在當日稍早，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就在全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示，預計下週開始將陸續與其他國家達成貿易協議，並看好目前與歐洲進行的關稅談判，稱「可能非常接近終點」。
特朗普今年4月2日在白宮玫瑰園宣布對各個貿易夥伴加徵「對等關稅」，但後來暫緩至7月8日。
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