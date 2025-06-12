特朗普續嚴打非法移民　示威行動從洛杉磯蔓延至全國多地｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日在洛杉磯高調打擊非法移民，事件引發大規模騷亂。洛杉磯市長其後宣布全市進入緊急狀態，並在市中心部份地區實施宵禁。華盛頓州斯波坎市（Spokane）6月11日亦宣布進入緊急狀態，及實施部份宵禁。隨著美國移民和海關執法局（ICE）在多個城市展開針對非法移民的突襲搜捕行動，美國多個主要城市亦爆發反對他們進駐的遊行示威。本文嘗試為讀者整理現時的最新情況。



洛杉磯（Los Angeles）

據洛杉磯時報（LA Times）11日報道，抗議特朗普政府針對非法移民搜捕行動的示威抗議來到第六天。來到傍晚，洛杉磯警方開始準備逮捕仍聚集在市中心的剩餘示威者。

11日下午6時25分，洛杉磯警方宣布集會屬「非法集會」（illegal assembly），並下令示威者離開。晚上7時，警察開始向人群發射橡膠子彈，迫使許多人慌忙走避。

洛杉磯警方宣布集會屬「非法集會」，並向示威者發射橡膠子彈：

晚上7時30分，洛杉磯警局宣布將逮捕所有仍留在市中心的抗議者。 15分鐘後，只剩下約數十人拒絕離開現場，他們依舊留在縣法院外。

洛杉磯6月11日的示威情況：

示威者似乎已放棄反抗，開始坐在路邊，在手臂上寫下保釋金額。超過一百名執法人員在街區包圍了他們。

德州（Texas）聖安東尼奧、奧斯汀、達拉斯、侯斯頓

據英國廣播公司（BBC）報道，德州州長阿博特（Greg Abbott）下令，在11日的示威活動之前，將國民警衛隊部署到聖安東尼奧。

他在X上寫道：「和平抗議是合法的。傷害他人或財產是違法的，將被逮捕。」

德州州長阿博特宣布，德州國民警衛隊將進駐該州維持秩序：

聖安東尼奧市長尼倫伯格（Ron Nirenberg）同日表示，他沒有要求部署國民警衛隊，「也沒有提前收到有關調派國民警衛隊的通知」。

德州聖安東尼奧6月11日的示威情況：

有記者分享聖安東尼奧11日的示威情況：

據報道，德州另一城市奧斯汀（Austin）9日，有數百名示威者聚集在州議會大樓和一座聯邦大樓之間，該大樓內設有美國移民和海關執法局（ICE）的辦公室。

州和地方警察其後使用胡椒噴霧和催淚氣體驅散人群，同時有人向警察投擲瓶子、石頭和雜物。州長阿博特表示，已有十多人被捕。

另外兩個主要城市達拉斯（Dallas）和侯斯頓（Houston）亦發生示威事件，有人被捕。

西雅圖（Seattle）

有記者分享影片，6月11日在西雅圖聯邦大樓外，示威者與警察發生衝突。從影片可見，有示威者疑似向警員投擲煙花，而警察則向他們發射橡膠子彈和施放胡椒噴霧。

阿特蘭大（Atlanta）

據當地媒體報道，亞特蘭大9日發生抗議活動，示威者向警方投擲煙花，而警方則發射催淚氣體驅散抗議者。10日，有數百人聚集在該市的佈福德高速公路沿線，至少有六人被捕。

紐約（New York）

據BBC報道，數千名示威者10日（周二）聚集在曼哈頓下城。

紐約市警察局（NYPD）向BBC透露，已有34人被逮捕並被指控。在這場基本和平的抗議活動結束後，另有52人被拘留並收到法庭傳票。

紐約6月11日的示威情況：

市長亞當斯（Eric Adams）表示，像洛杉磯這樣的抗議活動「不可接受，如果在我們城市發生，我們將絕不容忍」。