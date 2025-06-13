洛杉磯騷亂｜示威蔓延美國多地　德州州長：部署共逾7000軍警應對

美國加州洛杉磯騷亂持續，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）命令軍警駐紮當地後引發關注，示威行動從洛杉磯蔓延美國多地。德克薩斯州（Texas）的共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）周四（6月12日）就下令，在全州部署5000多名國民警衛隊，以及 2000多名州警察，以協助當局應對示威活動。



美媒報道，阿博特此舉旨在協助處理針對特朗普，以及反對聯邦人員拘捕非法移民的示威活動，他還強調和平抗議是美國國家結構的一部分，但德州不會容忍出現在加州洛杉磯的不法行為。

阿博特警告任何參與暴力或破壞財產的人都會被捕，以及依法追究責任，警告示威者不要招惹得州的執法部門。不過他未詳細說明具體在何地部署，報道指當地時間周三晚上在聖安東尼奧市中心的示威活動見到有士兵。休士頓及奧斯汀等多個德州城市計劃在周六舉行更多示威。

2025年6月11日，美國德州，圖為示威者在聖安東尼奧市集會，反對美國移民及海關執法局（ICE）搜捕移民行動。（Getty）

這場由洛杉磯開始，逐漸擴展至美國全境的大型示威旨在反對特朗普打擊移民施政，主題就是「不要國王」（No Kings），目前示威者在紐約、在芝加哥、在西雅圖、在亞特蘭大、在奧斯汀聚集，部份暴力示威者引燃街頭停放的汽車。