印度航空空難｜上一程乘客爆料：機內電子設備已全失靈

印度航空（Air India）波音787客機6月12日起飛後不久墜毀，超過240人罹難。



一名乘客在社群平台分享影片，聲稱自己在事發前搭過這架班機，爆料飛機上的冷氣、娛樂螢幕等電子設備在起飛前數小時就已經失靈。

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英國《每日郵報》報道，這名乘客名叫瓦薩（Akash Vatsa），他表示自己搭乘這架飛機的上一段航班，從德里飛往艾哈邁達巴德（Ahmedabad，又譯阿默達巴德）。他在X上分享影片，稱機上：

出現一些不尋常的情況。

他也貼出機身照片，顯示飛機註冊編號為VT-ANB，與墜毀班機的編號相符。

航班紀錄顯示，這架波音夢幻客機當天上午從德里飛抵印度西部城市艾哈邁達巴德。之後，班機編號171的航班於當地時間下午1點後起飛，預計飛往英國倫敦吉域機場（Gatwick Airport），但起飛不久後即墜毀，機身陷入火海。

墜機消息傳出後，瓦薩在網上發布拍攝的影片，顯示他搭乘該機時，機上設備故障。他在影片中說：

冷氣完全沒在運作，一如既往，娛樂螢幕也壞掉，連叫空服員的按鈕都不能用，甚麼都不能用，連閱讀燈也壞了。

瓦薩表示，原本拍攝這段影片是準備向印度航空投訴，但在聽聞墜機事故後，他決定公開影片，希望引起外界重視這架飛機早有狀況。瓦薩接受印度媒體NDTV訪問時表示，由於航班號碼更動，「原本要轉機前往倫敦的乘客被要求下機，走到登機門後再重新登機」。

這宗空難是印度數十年來最嚴重的一次，目前事故原因仍在調查中。可能的肇因包括：突發的風速變化導致引擎失速，或鳥擊同時影響到兩具引擎。美國空軍退役中校、同時也是商業航空安全顧問戴維森（John R. Davidson）指出，根據飛行數據，飛機似乎已達起飛速度，但尚未順利爬升，顯示：

可能是太晚抬頭起飛，或起飛後不久即失速。

印度航空一架飛往英國倫敦的客機6月12日在印度艾哈邁達巴德機場附近墜毀。警方表示機上載有至少242人。（網絡截圖）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】