以色列襲擊伊朗｜幫助伊朗反抗惡霸　是時候出手了

鋪天蓋地的消息：以色列對伊朗實施了襲擊。以空軍正在對伊朗境內數十個與核計劃和其他軍事設施相關的目標發動空襲，並且將此次行動命名為「獅子的力量」。以色列的理由是伊朗可能造出核彈，因此「威脅迫在眉睫」。「只要我認為你威脅了我，我就可以霸凌你」，這是以色列典型的盎撒流氓、惡霸傳統作派。



以色列精準打擊

不考慮立場偏向，純軍事角度分析，以色列的行動非常成功。綜合媒體披露，從6月13日凌晨3點開始，以軍發動了兩次打擊。第一輪打擊目標是伊朗高級軍事人員的住所，包括伊朗武裝部隊總參謀長、伊朗革命衛隊指揮官、伊朗國家安全委員會成員等等。目的很明確，第一時間癱瘓伊朗軍事力量的指揮體系。

第二輪打擊目標是伊朗的軍事設施、核設施，其中包括最重要的納茲坦核基地。同時，以色列還對伊朗科學家下了黑手。

2025年6月13日發布的一段社交媒體視頻中，伊朗德黑蘭一棟在以色列空襲中受損的建築物燃燒。(Reuters)

從整個攻擊過程來看，首先是脈絡清晰，擒賊先擒王，先打伊朗高級軍事頭目的住所。以軍精準的點名了不止一位伊朗高級軍官的住所，可見以色列情報水平之高，側面也說明伊朗內部恐怕早就被滲透的千瘡百孔。其次是時機的選擇。6月13日恰逢伊朗蓋迪爾節，伊朗各地都在準備過節，整體狀態鬆弛。

而6月15日又是美伊第六輪核談判的日子，儘管前五輪進展不大，但能談到第六輪，說明雙方起碼有的談。美伊談判的不斷推進，進一步淡化了伊朗的警惕。以色列利用伊朗的遲鈍，發動了一場成功的閃電戰。

僅就戰術層面來說，以色列軍事行動策劃、情報收集、時機掌握等方方面面，充分展示了中東第一軍事力量的本色。

伊朗說起來是中東地區的一個「大國」，但是，它常年被制裁，伊朗的軍事力量在面對美國和以色列時，只能說是「極其落後」。伊朗的防空系統尤其孱弱，同時，由於伊朗缺乏先進的反隱身雷達，它對以色列空軍的F-35也沒什麼好辦法。伊朗空軍竟然還在使用F-14和F-4這些在1979年「伊斯蘭革命」之前從美國獲得的老古董戰機。伊朗的導彈和無人機力量還算不錯，這些只能在接下來對以色列的反擊中使用。

2025年4月12日，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）在阿曼參與美伊談判後，與伊朗代表團成員交談。（Reuters）

美國微妙角色

美國第一時間否認參與對伊朗的襲擊，美國國務卿盧比奧還發表聲明否認，並要求伊朗不得報復以色列，白宮則乾脆拒絕評論。美國參與的可能性確實不大。此時襲擊伊朗有利於以色列，而不利於美國。

眼下特朗普最不希望看到的是中東繼續打仗，再打下去，美國還怎麼與伊朗談判。不談判，怎麼抽身中東，集中力量到亞太。但以色列不這麼認為，不弄死哈馬斯、伊朗，內塔尼亞胡心不安。論體量，一旦給伊朗鬆綁的機會，以色列翻盤難度極大。以色列最不想看到美伊談判有任何好的進展，千方百計破壞是必然的。由此，特朗普與內塔尼亞胡產生了嚴重分歧。所以，美國在6月15日第六輪伊核談判前參與以色列對伊朗的襲擊，基本是不可能。

特朗普在Truth Social稱，已給伊朗機會去「達成協議」，如今大限已至，他們「死定」。

但美國沒有動手，不表示沒有角色。總統特朗普在社交媒體最新發文：「兩個月前，我給了伊朗60天的最後通牒，讓其『達成協議』。他們本應該照做的！如今已經是第61天了。我吿訴過他們該怎麼做，但他們就是做不到。現在，也許他們有了第二次機會！」

美國很多國會議員，卻揚言稱以色列的襲擊是自衛，美國堅定的和以色列在一起。這是美國的政治現實。且以色列在一次突襲中能取得這麼大的戰果，還充分說明了，一是在美國和以色列的強權面前，投降和下跪是沒有出路的，只有死路；二是以色列在美國的支持下，在中東是惡霸，想打誰就打誰。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

伊朗吃了悶虧

伊朗這次可以說是吃了悶虧。哈梅內伊主張繼續強硬，伊朗總統、改革派大佬佩澤希齊揚主張談判。儘管哈梅內伊否了佩澤希齊揚的方案，但美伊談判還是開始了。可見，哈梅內伊嘴上不饒人，身體則接受了現實。6月11日，伊朗外長阿拉格齊於在社交平台發文說：「伊朗與美國有可能迅速達成核協議。」話都說到這份上了，伊朗的姿態已經低到了一定程度。放在以前，簡直不敢想象。

但換來的是什麼？是導彈！伊朗以低姿態換來了軍事打擊。而且損失不小，不少高級官員和科學家死亡，重要的核設施被打擊。伊朗怎麼想？儘管導彈不是美國人發射的，可以色列與美國的特殊關係，人盡皆知。美國沒有參與以色列的行動，但敢說美國方面沒有默許？美國即便沒有默許，但美國的情報系統沒有支持以色列的情報體系嗎？沒有參與跟一點關係沒有是兩碼事。在伊朗官方看來，以色列的襲擊與美國的襲擊沒有區別。

伊朗算是被擠到了牆角，或者說，被逼到了懸崖邊。不採取行動，對內，沒法交代。對外，如果伊朗軟弱應對，以後與特朗普政府打交道，只會處於更加不利的境地。因此，伊朗會報復。

只是報復的方式和力度，不用太過期待。報復肯定要報復，只是度的把握有些微妙。以色列這次下手太狠了，不給予回擊，對內對外，伊朗都沒法交代。可報復要是給以色列造成嚴重打擊，導致美國親自下場，那將是伊朗政權的噩夢時刻。與以色列打一場全面戰爭，想都不用想。伊朗現在很難。

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中國應該幫助伊朗

中國外交部的態度是，「中方高度關注以色列襲擊伊朗，對有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大沖突。地區局勢再度驟然升温，不符合任何一方利益。中方呼籲有關各方多做有利於促進地區和平穩定的事，避免緊張事態進一步升級。中方願為推動局勢緩和發揮建設性作用。」

中國發揮怎樣的建設性作用呢？直白說，中國應當幫助伊朗。在實力對決面前，伊朗需要中國的幫助。中國不能讓伊朗在與美國和以色列的對抗中失敗，更不能讓伊朗變了顏色。敵人的敵人是朋友，況且伊朗本來還是中國的朋友。支持伊朗反美反以，等於讓伊朗把美國的戰略注意力和資源吸引在中東而無暇東顧。美國奉行實力主義至上，但不講究戰略策略，效果不佳。

中國應該利用美國的失誤，再多給美國製造敵人，一改善自己的地緣政治環境，二爭取最長的戰略緩衝期，不斷增強實力，在戰略競爭中壓倒美國。這是不戰而屈人之兵。

伊朗空軍，伊朗戰機（Getty）

伊朗空軍實在很落後，竟然還在使用F-14和F-4。伊朗為什麼不能像巴基斯坦一樣從中國購買先進的軍事裝備？一方面，伊朗長期遭到國際制裁，即便是聯合國制裁前兩年到期後，美國仍保持着對伊朗的很多制裁，這讓任何國家與伊朗進行軍事合作都可能面臨美國的制裁。另一方面，伊朗本身的建軍策略也非常混亂，也不像巴基斯坦那樣全心全意跟中國進行合作。過去多年，伊朗屢次傳出要購買中國的殲-10戰機，但最後，伊朗還是放棄了，轉而採購俄製蘇-35戰機。

但從長遠看，伊朗還是要認真想一想怎麼解決內部發展問題，緩和社會矛盾，否則，美西方在伊朗煽動「顏色革命」的陰影就永遠揮之不去。與此同時，伊朗還要認真考慮如何在受限條件下進行軍事現代化。以伊朗現有的軍事力量，在面對美國和以色列的打擊時，只有被動挨打的份兒。以色列反覆對伊朗動手，這對伊朗國民信心和民族尊嚴都是嚴重的打擊。這反過來也會進一步刺激伊朗內部對伊朗現政權的不滿情緒。

雖然不同意以暴制暴，但現實社會就是用實力說話。正如巴基斯坦依靠中國這個好朋友才能避免印度的欺壓，是時候中國協助伊朗提升戰力，讓中東逐步走向穩定。中國如何幫，這就要講究技巧了。而更重要的當然是幫助伊朗去發展，這是一切命題的基礎。授人以魚不如授人以漁，中國從來都很懂這個道理。是中國可以出手的時候了。