奧地利校園槍擊案11死　據報疑犯案發前影下涉案槍械傳上網

據奧地利報紙周五（6月13日）報道，南部城市格拉茨校園槍擊案的嫌疑人，作案前曾在校園裏發布社交媒體帖子。



路透社報道，警方稱，嫌疑人性格內向，喜愛遊玩在線射擊網絡遊戲，在精心策劃槍擊案之前，他基本上與外界隔絕。

當地時間周二（6月10日）上午10時左右，一名21歲的青年攜帶一把手槍和一把獵槍，在格拉茨一所中學的兩個教室里開槍，造成10人死亡，12人受重傷，過後在廁所里自殺。

《今日報》（Heute）和《克朗報》（Kronen Zeitung）刊登一張照片，似乎是嫌疑人在學校廁所隔間內拍攝的，照片上的時間戳是在襲擊發生前幾分鐘。

圖為社交平台用戶2025年6月13日轉載涉事圖片，其中可見疑犯身着黑色長褲、黑色鞋履。（X@AlpenHofnarr）

報道稱，這張照片被發布在X平台上。

《克朗報》稱，嫌疑人對1999年美國科羅拉多州科倫拜恩校園槍擊案很感興趣，這起槍擊案由兩名青少年槍手實施。嫌疑人在他玩的網絡遊戲的個人資料中使用了其中一人的照片。

《今日報》稱，嫌疑人還在其他社交媒體上發布他在槍擊案中使用的手槍和霰彈槍的照片。

圖為社交平台用戶2025年6月13日轉載涉事圖片，其中可見疑犯影下涉事槍械圖片傳上網路平台，據報這些圖片在案發前一日也就是2025年6月9日被疑犯上傳至網絡社區Tumblr。（X@AlpenHofnarr）

施蒂里亞州警方發言人拒絕證實這些報道，也拒絕透露嫌疑人是否有社交媒體賬戶。

警方一直在搜查嫌疑人的電子設備，並於周四（12日）說，他們沒有在他的手機上發現任何高中槍擊案的影片。

本文獲《聯合早報》授權轉載

