以色列突襲伊朗　伊外交部：與美國核談判變得毫無意義

伊朗外交部6月13日稱，以色列當日稍早對伊朗發動大規模空襲後，伊方與美國就核問題進行談判對話已變得毫無意義（meaningless） ，並指責美方支持以軍的攻擊。



塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）13日報道，伊朗外交部發言人強調，美國不能一邊聲稱支持進行談判，一邊又允許以色列襲擊伊朗領土。他指出：「對方（美國）的行為讓（核談判）對話變得毫無意義。」

圖為2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，德黑蘭有建築物嚴重損毀並冒出濃煙。（Reuters）

發言人認為，以色列成功影響美伊外交進程，因為倘沒有美方允許，以色列根本不可能會發動攻擊。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前受訪時，形容以色列對伊朗的攻擊「非常好」（excellent），其後又在社交媒體發文敦促伊朗盡快與美方達核協議。

這張於2022年1月27日拍攝的設計圖片中，可以看到伊朗和美國國旗（REUTERS）

第六輪美伊核談判原定於15日在阿曼舉行，但在以色列的襲擊後，目前尚不清楚談判會否繼續舉行。