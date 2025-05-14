成功抗癌4次卻躲不過死神 美國女家中遭鄰居槍枝意外走火射殺
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國科羅拉多州49歲女子詹姆斯（Jennifer James）成功抗癌4次，是一名生命鬥士，然而她日前在家時，卻慘遭意外走火的流彈射中，在現場被宣告身亡。
身為單親媽媽的詹姆斯獨自養育4名孩子，她還是一名抗癌鬥士，於29歲被診斷罹患乳腺癌的她，和該疾病展開了長達20年戰鬥，多次躲過死神的她，近來卻傳出在家遭流彈射殺。
警方4月28日上午11時20分左右接到報案，科羅拉多州貝爾德（Berthoud）傳出槍擊事件，到場發現詹姆斯中彈倒在地上，子彈從窗戶射進來後，擊中她的上臂並且穿過胸部。
急救人員雖然立即施以急救，仍在現場宣告詹姆斯身亡，警方後來將20歲男子沃爾庫（Ebenezer Worku）逮捕到案。沃爾庫告訴警方，他只是在清理槍枝時，沒注意到槍裡面還有子彈，意外開了槍。
事件發生時，詹姆斯家中還有其他家人在家，女兒表示，對於母親是因為這種毫無意義的暴力事件死亡感到生氣，母親曾4度成功戰勝癌症。沃爾庫目前被指控一級謀殺罪，關押在監獄中候審。
【延伸閱讀】墨西哥9失蹤學生找到了！「全被殘忍肢解」 身上有槍傷＋酷刑痕跡（點圖放大瀏覽，慎入）：
+7
馬斯克騙人？AV男優開槍實測Tesla Cybertruck防彈功能 結果是……泰國23歲美女DJ全裸頭部中槍亡 左手握槍但非自殺 警指真兇是他美國警察疑「找錯地址」破門攻堅 23歲非裔軍人無辜被開6槍擊斃美國華裔教授「背後放冷槍」狠殺妻 子女睹血案竟說「不意外」
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】