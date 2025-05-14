成功抗癌4次卻躲不過死神　美國女家中遭鄰居槍枝意外走火射殺

撰文：ETtoday
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美國科羅拉多州49歲女子詹姆斯（Jennifer James）成功抗癌4次，是一名生命鬥士，然而她日前在家時，卻慘遭意外走火的流彈射中，在現場被宣告身亡。

身為單親媽媽的詹姆斯獨自養育4名孩子，她還是一名抗癌鬥士，於29歲被診斷罹患乳腺癌的她，和該疾病展開了長達20年戰鬥，多次躲過死神的她，近來卻傳出在家遭流彈射殺。

美國科羅拉多州49歲女子詹姆斯成功抗癌4次。（gofundme）
詹姆斯的親友為她的4名子女在gofundme上募款。（gofundme）
女兒為母親因為這種毫無意義的暴力事件死亡感到生氣。（gofundme）
沃爾庫告訴警方，他只是在清理槍枝時，沒注意到槍裡面還有子彈，意外開了槍。（Larimer County Sheriff's Office）

警方4月28日上午11時20分左右接到報案，科羅拉多州貝爾德（Berthoud）傳出槍擊事件，到場發現詹姆斯中彈倒在地上，子彈從窗戶射進來後，擊中她的上臂並且穿過胸部。

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急救人員雖然立即施以急救，仍在現場宣告詹姆斯身亡，警方後來將20歲男子沃爾庫（Ebenezer Worku）逮捕到案。沃爾庫告訴警方，他只是在清理槍枝時，沒注意到槍裡面還有子彈，意外開了槍。

事件發生時，詹姆斯家中還有其他家人在家，女兒表示，對於母親是因為這種毫無意義的暴力事件死亡感到生氣，母親曾4度成功戰勝癌症。沃爾庫目前被指控一級謀殺罪，關押在監獄中候審。

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